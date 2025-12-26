Menü Kapat
Editor
Editor
 Murat Makas

Yapay zeka ile bir ailenin ocağını söndürdüler! Facebook'ta karşılarına çıkan ilana kandılar, 1.5 milyon liraları gitti

Yapay zeka teknolojisi ile dolandırıcılar Samsun'da bir ailenin birikimlerine çöktü. Facebook'ta karşılarına çıkan ilana kanan aile tam 1.5 milyon lira dolandırıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.12.2025
16:35
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
16:35

Dünya teknolojisini ele geçiren yapa zeka sebebiyle dolandırıcılar birçok vatandaşı tuzağına düşürüyor. Yapay zeka sayesinde birçok sosyal medya platformuna erişerek sahte içerikler düzenleyen dolandırıcılar vatandaşları kandırıyor. Samsun’da pes dedirten bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı.

Yapay zeka ile bir ailenin ocağını söndürdüler! Facebook'ta karşılarına çıkan ilana kandılar, 1.5 milyon liraları gitti

FACEBOOK'TA KARŞILARINA ÇIKAN İLANLA BAŞLADI

Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden ve hurda toplayıcılığı yapan 53 yaşındaki İsa Kereci ile eşi, 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Hale Kereci, Facebook'ta karşılarına çıkan ilana tıklamalarının ardından dolandırıcıların ağına düştüklerini anlattı. İlk etapta düşük meblağlarla başlayan sözde yatırım sürecinde "dosya masrafı", "sigorta bedeli", "vergi borcu" ve "Merkez Bankası transferi" gibi gerekçelerle yönlendirildiklerini ifade eden Kereci çifti, ekran paylaşımı yaptırılarak banka hesaplarından ve kredi kartlarından farklı şahıslar adına para transferi yapıldığını söyledi.

YAKLAŞIK 1.5 MİLYON DOLAR

Bu süreçte sigortasız kredi çektirildiğini, kurtaran hesaptaki birikimlerin alındığını, kredi kartlarından harcamalar yapıldığını, altınlarını bozdurduklarını ve yakınlarından borç para temin ettiklerini belirten İsa Kereci ve Hale Kereci, toplamda yaklaşık 1 milyon 500 bin liranın dolandırıcıların eline geçtiğini dile getirdi.

Yapay zeka ile bir ailenin ocağını söndürdüler! Facebook'ta karşılarına çıkan ilana kandılar, 1.5 milyon liraları gitti

Yaşadıkları olay sonrası Samsun Adliyesine giderek savcılığa başvurduklarını söyleyen çift, vatandaşları benzer ilanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hale Kereci adliye önünde gözyaşı döktü.

#Gündem
