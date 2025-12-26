Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? GS maçının tarihi belli oldu

Kategoriler
Şampiyonlar Ligi:'nde yarış devam ederken futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde Galatasaray'ın maçının ne zaman oynanacağı da belli oldu. Taraftarlar heyecanla beklediği müsabakanın saati duyuruldu.
Sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Monaco maçının tarihi belli oldu. Nefes kesen müsabaka Monaco'nun stadyumunda oynanacak. Karşılaşma 9 Aralık günü 23.00'te başlayacak.
18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00
30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00
22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00