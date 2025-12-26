Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? GS maçının tarihi belli oldu

Şampiyonlar Ligi:'nde yarış devam ederken futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde Galatasaray'ın maçının ne zaman oynanacağı da belli oldu. Taraftarlar heyecanla beklediği müsabakanın saati duyuruldu.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Monaco maçının tarihi belli oldu. Nefes kesen müsabaka Monaco'nun stadyumunda oynanacak. Karşılaşma 9 Aralık günü 23.00'te başlayacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00