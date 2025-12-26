Ekonomik belirsizlikler arasında fırsat! İşte 2026 yılında talep görecek 20 meslek

Kategoriler
Küresel ekonomideki iniş ve çıkışlı seviyeler sürerken yeni yılda bazı organizasyonların ek iş fırsatları oluşturacağı konuşuluyor. Yapılan yeni araştırmalarda 2026 yılında dünya çapında talep görecek 20 meslek belli oldu.
İşsizlik oranı, enflasyon ve küresel ekonomideki olumsuzluklar birçok sektörün önünü kapatıyor. Üniversite mezunları iyi bir gelir için ek iş veya farklı sektörlere yöneliyor. Yeni yılda duraksamış gibi görünen iş piyasasında özellikle ABD’de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’nın dönüm noktası olacağı konuşuluyor. Diğer ülkelerde de benzer etkinliklerin iş fırsatlarına kapı açacağı belirtiliyor.
Turizmde artışın beklenmesi ve FIFA gibi organizasyonlarda birçok sektörde personel ihtiyacı olabiliyor. Örneğin çoğu arena ve oteller işçi alımına başladı.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) ve diğer kaynaklardan elde edilen verilere göre, 2026 ve sonrasında işe alımlarda artış göstermesi beklenen 20 meslek sıralandı.
Muhasebeci
Ortalama ücret: yıllık 81.680 dolar
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), bu mesleğin önümüzdeki yedi yıl içinde 72.000'den fazla yeni iş imkanı oluşturacağını öngörüyor; bu büyüme özellikle yaşlı çalışanlar için cazip olabilir. Birçok muhasebeci ve denetçi sözleşmeli veya yarı zamanlı pozisyonlarda çalışıyor, bu da esnek çalışma saatleri anlamına geliyor. Ayrıca uzaktan çalışma fırsatları da yaygın.
Eğlence ve dinlenme görevlisi
Ortalama ücret: yıllık 29.390 dolar
Futbola hazır mısınız? Eğer uluslararası futbol hayranıysanız, cevabınız muhtemelen evettir. 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'da 104 maçla gerçekleşecek.
ABD'de maçlar Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City (Missouri), Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco Körfez Bölgesi ve Seattle'da gerçekleşecek. Bu yerlerin her birinde, taraftarların gösterinin tadını çıkarmasına yardımcı olmak için görevliler ve diğer personeller işe alınıyor.
İnsan kaynakları müdürü
Ortalama ücret: yıllık 140.030 dolar
2026 yılında işletmelerin aşması gereken zorlukların kesişme noktasında yer alan üst düzey bir yönetici pozisyonu varsa, o da İK departmanı başkanıdır. Ekonomik belirsizlikler, bir işletmenin kaç çalışanı karşılayabileceğine dair kararları karmaşıklaştırıyor. Nispeten düşük işsizlik, yetenekli eleman bulmayı giderek zorlaştırıyor. Ve yapay zekanın yükselişi , insan kaynakları yöneticilerinin çalışanlarının rollerini yeniden tanımlamasını gerektiriyor. Bu faktörler, bu pozisyondaki yüksek personel değişim oranlarına katkıda bulunuyor gibi görünüyor ve bu da talebi artırıyor.
Müşteri hizmetleri temsilcisi
Ortalama ücret: yıllık 42.830 dolar
Yapay zekânın arayanların ihtiyaçlarını anlama konusunda sürekli gelişmesi nedeniyle, müşteri hizmetleri temsilcileri için uzun vadeli görünüm pek umut verici değil. Ancak kısa vadede iş fırsatları bol. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), sürekli işçi sirkülasyonu nedeniyle bu alanda her yıl 380.000'den fazla açık pozisyon olduğunu ve bu pozisyonların genellikle esnek veya yarı zamanlı çalışma saatleri ve evden çalışma imkanı sunduğunu belirtiyor.
Teslimat kamyonu veya minibüs şoförü
Ortalama ücret: yıllık 42.470 dolar
Çevrimiçi işletmeler, ürünleri kapınıza kadar ulaştırmak için kuryelere bağımlıdır ve bu bağımlılık giderek artmaktadır. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), 2034 yılına kadar kuryeler için 118.700 ek iş imkanı olacağını öngörüyor.
Şoför
Ortalama ücret: yıllık 35.420 dolar
Fiziksel gereksinimler veya ticari ehliyet şartları teslimat kamyonu şoförü olmanıza engel teşkil ediyorsa, direksiyon başında çalışabileceğiniz birçok başka fırsat da mevcuttur.
Bu, Uber, Lyft veya diğer araç paylaşım uygulamaları için çalışmak anlamına gelmek zorunda değil. Limuzin veya havaalanı servisi gibi araç hizmeti veren acenteler, daha yüksek ücretli ve daha az stresli bir alternatif olabilir.
Mali denetçiler
Ortalama maaş: yıllık 90.400 dolar
Bankacılık sektöründeki artan düzenlemeler ve uyumluluk gereksinimleri nedeniyle finansal denetçilere olan talep hızla artıyor.
Bahçe bakım işçisi
Ortalama ücret: yıllık 38.470 dolar
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), işgücü kıtlığı nedeniyle bu meslekte her yıl 176.000'e kadar açık iş olabileceğini tahmin ediyor.
İşitme cihazı uzmanları
Ortalama ücret: yıllık 61.560 dolar
İşitme testlerinin uygulanmasına yardımcı olan, kişilere cihaz seçiminde destek veren ve cihazların doğru şekilde takıldığından emin olan işitme cihazı uzmanları için iş sayısının da aynı hızla artması bekleniyor.
Evde bakım yardımcısı
Ortalama maaş: yıllık 34.900 dolar
Evde bakım yardımcılarına olan talep o kadar yüksek ki, halihazırda bu rolde çalışan milyonlarca kişi var. Yaşlanan ve hem yardıma ihtiyaç duyan hem de yaşlılık dönemini kendi evlerinde geçirmeyi tercih eden kuşak bu talebi körüklüyor.
Otel, motel ve tatil köyü resepsiyonistleri
Ortalama ücret: Yıllık 30.790 dolar
Özellikle Türkiye gibi turizmin yüksek olduğu ülkelerde çok sayıda dönemlik veya tam zamanlı personellere ihtiyaç duyuluyor. Bazı otel departmanlarında yabancı dil de gerekli olabiliyor.
Bilgi güvenliği analisti
Ortalama ücret: yıllık 124.910 dolar
Siber suçların 2025 yılında dünya çapında 10,5 trilyon dolarlık hasara yol açtığı tahmin ediliyor ve bu da bilgi güvenliği analistlerine olan yüksek talebi vurguluyor. Meslekte 2034 yılına kadar iş sayısında %29'luk bir büyüme bekleniyor.
Sigorta satış temsilcisi
Ortalama ücret: yıllık 60.370 dolar
Bu pozisyonların çoğuna başvurmak için üniversite diplomasına ihtiyacınız yok, ancak ilgili iş deneyimi genellikle tercih ediliyor.
Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticisi
Ortalama ücret: yıllık 117.960 dolar
Bu yöneticiler hastanelerin, huzurevlerinin, grup tıp uygulamalarının ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarının iş operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olurlar. Mevcut işler genellikle başvuranlardan sağlık yönetimi alanında lisans derecesi veya işletme yönetimi alanında beş yıllık deneyim gerektirmektedir.
Tıbbi asistan
Ortalama maaş: yıllık 44.200 dolar
Tıbbi asistanlar genellikle ayakta tedavi kliniklerinde çalışır ve doktorlara ve hemşirelere hasta bakımında destek sağlayan çeşitli görevler üstlenirler. Görevleri arasında tansiyon ölçmek ve örnek toplamak, tıbbi kayıtları güncellemek ve randevu planlamak yer alır.
Bu işler için önlisans diploması veya tıbbi asistanlık programını tamamlamış olmak gerekmektedir. Ayrıca bir sertifika sınavını da geçmeniz şarttır.
Operasyonel araştırma analisti
Ortalama ücret: yıllık 91.290 dolar
Bu analistler, işletmelerin performansı artıracak bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmak için verileri kullanırlar. Sağlık, lojistik, savunma ve finans, operasyonel araştırma analisti işlerinin yaygın olduğu sektörlerden bazılarıdır.
Kişisel bakım yardımcısı
Ortalama maaş: yıllık 34.900 dolar
Eğer evde bakım yardımcılığı rolünün getirdiği ara sıra fiziksel talepler ve hafif tıbbi görevler sizin için rahatsız ediciyse, kişisel bakım yardımcısı olarak çalışmak daha uygun olabilir. Kişisel bakım, müşterilerin tıbbi olmayan ihtiyaçlarına daha çok odaklanır. Örneğin, kişisel bakım yardımcıları genellikle yemek hazırlamaya, alışverişe ve hafif ev temizliğine yardımcı olurlar.
Güvenlik görevlisi
Ortalama ücret: yıllık 38.390 dolar
Bazı şirketler personeline daha huzurlu bir çalışma ortamı ve güvenilirlik sağlamak için güvenlik sayısını artırabiliyor. Bu pozisyonlar için genelde lise mezunu şartı da olabiliyor.
Çevirmen
Ortalama ücret: yıllık 59.440 dolar
Yapay zekâ çeviri teknolojisi gelişmeye devam etse de gerçek insanlar için iş fırsatlarını ortadan kaldırmadı. Yapay zekâ ilk çeviriler için kullanılsa bile, özellikle tıp, bilim ve hukuk gibi teknik alanlarda, makinelerin ürettiği çevirilerin doğruluğunu teyit etmek için çok dilli insanlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Özel öğretmen
Ortalama ücret: yıllık 40.090 dolar
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), bu pozisyonda yılda 37.100 açık pozisyon olacağını tahmin ediyor; bunun başlıca nedeni personel değişimidir. Tam zamanlı öğretmenlikten farklı olarak, özel ders verme yerel bir sertifikasyon sürecine tabi değildir, ancak genellikle öğreteceğiniz konuyla ilgili bir lisans derecesi gerektirir.