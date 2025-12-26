KPSS 2025/2 yerleştirme (tercih) sonuçları sorgulama ÖSYM AİS: KPSS atama sonuçları açıklandı mı?

Kamu kurumlarındaki ihtiyaçlar doğrultusunda KPSS 2025/2 merkezi atamalarıyla kütüphaneci, hemşire, psikolog, mühendis, avukat, grafiker, mimar, şehir plancısı, memur, kimyager, sağlık teknikeri, koruma güvenlik görevlisi, şoför, destek personeli, anbar memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, vagon teknisyeni ve diğer birçok kadroya personel alımı yapılacak. Yerleştirme işlemleri adayların puanlarına ve tercih sıralarına bakılarak gerçekleştirilecek. Daha yüksek puanlı adaylar, yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen adaylar, sırasıyla ikinci, üçüncü tercihlerine yerleştirilecek. Peki KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS tercih sonucu sorgulama ekranı…

KPSS 2025/2 TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2025/2 yerleştirme sonuçları için ÖSYM bir takvim yayımlamadı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan merkezi atamalar dikkate alındığında sonuçların en geç Ocak ayının ikinci haftasına kadar açıklanması bekleniyor.

KPSS merkezi atama tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.

KPSS MERKEZİ ATAMA YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Ortaöğretim lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemleri yapılırken adayların puanları ve tercih sıralamaları belirleyici olacak. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için ilk tercihine yerleştirelemeyen adaylar, ikinci tercihine yerleşemeyen adaylar üçüncü tercihine yerleştirilemeye çalışılacak.

KADRO VE POZİSYONLARA ATAMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir ek sınav veya mülakat olmadan, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu ve kuruluşlarına doğrudan atanacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen şartları sağlamayan veya gerekli belgeleri süresi içinde atandıkları kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

HANGİ KADROLARA ATAMA YAPILACAK?

APRON MEMURU

AVUKAT

BİYOLOG

BÜRO PERSONELİ

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ

DİYETİSYEN

EBE

EVLENDİRME MEMURU

FİZİYOTERAPİST

GRAFİKER

HAREKET MEMURU

HEMŞİRE

İCRA MEMURU

KİMYAGER

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

KÜTÜPHANECİ

MEMUR

MERKEZİ SATINALMA UZMAN YARDIMCISI

MİMAR

MUHASEBECİ

MÜHENDİS

MÜTERCİM

ODYOLOG

PROGRAMCI

PSİKOLOG

PUANTÖR

SÜRVEYAN

ŞEHİR PLANCISI

TAHSiLDAR

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ

VETERİNER

VETERİNER HEKİM

VEZNEDAR