KPSS 2025/2 yerleştirme (tercih) sonuçları sorgulama ÖSYM AİS: KPSS atama sonuçları açıklandı mı?

Kamu kurumlarındaki ihtiyaçlar doğrultusunda KPSS 2025/2 merkezi atamalarıyla kütüphaneci, hemşire, psikolog, mühendis, avukat, grafiker, mimar, şehir plancısı, memur, kimyager, sağlık teknikeri, koruma güvenlik görevlisi, şoför, destek personeli, anbar memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, vagon teknisyeni ve diğer birçok kadroya personel alımı yapılacak. Yerleştirme işlemleri adayların puanlarına ve tercih sıralarına bakılarak gerçekleştirilecek. Daha yüksek puanlı adaylar, yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen adaylar, sırasıyla ikinci, üçüncü tercihlerine yerleştirilecek. Peki KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS tercih sonucu sorgulama ekranı…
KPSS 2025/2 TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KPSS 2025/2 yerleştirme sonuçları için ÖSYM bir takvim yayımlamadı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan merkezi atamalar dikkate alındığında sonuçların en geç Ocak ayının ikinci haftasına kadar açıklanması bekleniyor.
KPSS merkezi atama tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.
KPSS MERKEZİ ATAMA YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?
Ortaöğretim lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemleri yapılırken adayların puanları ve tercih sıralamaları belirleyici olacak. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için ilk tercihine yerleştirelemeyen adaylar, ikinci tercihine yerleşemeyen adaylar üçüncü tercihine yerleştirilemeye çalışılacak.
KADRO VE POZİSYONLARA ATAMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir ek sınav veya mülakat olmadan, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu ve kuruluşlarına doğrudan atanacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen şartları sağlamayan veya gerekli belgeleri süresi içinde atandıkları kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.
HANGİ KADROLARA ATAMA YAPILACAK?
APRON MEMURU
AVUKAT
BİYOLOG
BÜRO PERSONELİ
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ
DİYETİSYEN
EBE
EVLENDİRME MEMURU
FİZİYOTERAPİST
GRAFİKER
HAREKET MEMURU
HEMŞİRE
İCRA MEMURU
KİMYAGER
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
KÜTÜPHANECİ
MEMUR
MERKEZİ SATINALMA UZMAN YARDIMCISI
MİMAR
MUHASEBECİ
MÜHENDİS
MÜTERCİM
ODYOLOG
PROGRAMCI
PSİKOLOG
PUANTÖR
SÜRVEYAN
ŞEHİR PLANCISI
TAHSiLDAR
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ
VETERİNER
VETERİNER HEKİM
VEZNEDAR