İsrail'de bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İşgalci İsrailli yetkiller ve İsrail basını, ülkenin kuzeyinde saldırı gerçekleştiğini duyurdu. 68 yaşındaki bir erkeğin araçla ezilerek, 20'li yaşlardaki bir kadının ise bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda ayrıca iki kişinin hafif yaralandığı ifade edildi.

Katliamcı İsrail polisi, saldırıyı gerçekleştiren kişinin işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan bir Filistinli olduğunu açıkladı.