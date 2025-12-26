İbrahim Tatlıses yıllar öncesine götürdü! Sezen Aksu paylaşımında pasta dikkat çekti

73 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son dönemde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmüyor. Uzun zamandır ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Tatlıses, bu sefer de takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

İBRAHİM TATLISES'TEN SEZEN AKSU PAYLAŞIMI

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla haberlere sık sık gündeme gelen türkücü İbrahim Tatlıses, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Tatlıses, son olarak ise geçmişe götürdü.

İbrahim Tatlıses'in Sezen Aksu ile yaptığı paylaşımda ilk dikkat çeken ise pasta oldu. Kundura şarkısıyla popüler olan İbrahim Tatlıses'e yapılan kundura görünümlü pasta büyük ilgi gördü.