Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İbrahim Tatlıses yıllar öncesine götürdü! Sezen Aksu paylaşımında pasta dikkat çekti

Önceki gün amcasının ölümüyle yıkılan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak takipçilerini yıllar öncesine götüren Tatlıses, Sezen Aksu ile bir karesini yayınladı.

İbrahim Tatlıses yıllar öncesine götürdü! Sezen Aksu paylaşımında pasta dikkat çekti
73 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son dönemde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmüyor. Uzun zamandır ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Tatlıses, bu sefer de takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

İBRAHİM TATLISES'TEN SEZEN AKSU PAYLAŞIMI

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla haberlere sık sık gündeme gelen türkücü İbrahim Tatlıses, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Tatlıses, son olarak ise geçmişe götürdü.

İbrahim Tatlıses yıllar öncesine götürdü! Sezen Aksu paylaşımında pasta dikkat çekti

İbrahim Tatlıses'in Sezen Aksu ile yaptığı paylaşımda ilk dikkat çeken ise pasta oldu. Kundura şarkısıyla popüler olan İbrahim Tatlıses'e yapılan kundura görünümlü pasta büyük ilgi gördü.

İbrahim Tatlıses yıllar öncesine götürdü! Sezen Aksu paylaşımında pasta dikkat çekti
