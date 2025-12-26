Gelinim Mutfakta’da kim elendi, kazandı? 26 Aralık puan durumu

Ekranların sevilen programı Gelinim Mutfakta'da heyecan devam ederken bugünün puan durumu da netleşti. Puan durumuna göre elenen isim de netleşti.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ 26 ARALIK?

Bugünün puan durumuna göre elenen isim Neriman oldu. Haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden isim duygusal anlar yaşadı.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan programda kazanan isim belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan kişi Tuğba olurken 10 altın bileziği almaya hak kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 ARALIK

Tuğba:75

Miyase:68

Kader:67

Neriman:61