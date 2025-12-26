Gelinim Mutfakta’da kim elendi, kazandı? 26 Aralık puan durumu

Kategoriler
Ekranların sevilen programı Gelinim Mutfakta'da heyecan devam ederken bugünün puan durumu da netleşti. Puan durumuna göre elenen isim de netleşti.
Bugünün puan durumuna göre elenen isim Neriman oldu. Haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden isim duygusal anlar yaşadı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan programda kazanan isim belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan kişi Tuğba olurken 10 altın bileziği almaya hak kazandı.
Tuğba:75
Miyase:68
Kader:67
Neriman:61