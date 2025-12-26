Serenay Sarıkaya'da romantik Mert Demir paylaşımı: iyi ki doğdun kral

Kategoriler
Serenay Sarıkaya, uzun süredir aşk yaşadığı şarkıcı Mert Demir ile gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor. Serenay Sarıkaya son olarak ise sosyal medya hesabından sevgilisi Mert Demir'in doğum gününü kutladı.
Serenay Sarıkaya siyah beyaz paylaştığı kareye "İyi ki doğdun kral! Aşısıyla tatlısıyla bir yaşını daha gördüm. Hep yanımdaydın. Hep yanındayım..." dedi.
Mert Demir ise bu yıl Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü "İyi ki doğdun fıstığım, tüm bu saçmalıkların içinde hasta olduğum tek şey biz." notunu düşmüştü.