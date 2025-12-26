Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Ünlü besteci ve şarkıcı Kayahan 2015 yılında hayatını kaybetti. Kayahan'ın birçok eserini bestelediği 'Gönül Köşkü' adını verdiği Gömeç'teki evi, satışa çıkarıldı. 5 bitişik evden oluşan köşk 130 milyona satışa çıkarıldı.

KAYAHAN'IN KÖŞKÜ 130 MİLYON'A SATILIYOR

Kayahan Balıkesir'de bulunan köşkü, 1609 metrekare arsa üzerindeki 5 bitişik evden oluşuyor. Her biri 5 oda 1 salon olan evlerden oluşan köşk, havuzu, deniz manzarası ve peyzajıyla dikkat çekiyor. Köşkün satış bedelinin 130 milyon TL olduğu belirtildi.

KAYAHAN'IN KIZI VE EŞİ DAVALIK OLDU

Merhum sanatçı Kayahan’ın eski eşi İpek Açar Kömürcü ile kızı Beste Açar arasında gerginlik tırmanıyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Beste Açar, babası anısına düzenlenen konserlerde İpek Açar ve eşi Alper Kömürcü’nün sahne almasını eleştirdi. Bunun üzerine İpek Açar ve müzisyen eşi Alper Kömürcü, Beste Açar hakkında mahkemeye başvurarak tedbir talebinde bulundu. Aile içindeki bu gerilim, magazin gündemine bomba gibi düştü.