Magazin
 Dilek Ulusan

En zenginler listesinde yer alan Ali Sabancı, "Geçinemiyorum" dedi

ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, katıldığı söyleşiye "Ben geçinemiyorum" sözleriyle damga vurdu. 41 milyar TL servetiyle dünyanın en zenginler listesine giren Ali Sabancı, Sabancı, "Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum" dedi.

En zenginler listesinde yer alan Ali Sabancı,
26.12.2025
26.12.2025
15:41

ESAS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, geçtiğimiz yıl ailesiyle beraber tekne kazası geçirmiş ve sayısız ameliyat olmuştu. Sağlığına kavuşan Ali Sabancı, katıldığı etkinlikte 9 milyar dolarlık varlık yönettiklerini ve bunun yaklaşık yarısının yurt dışında olduğunu ifade ederken "Geçinemiyorum" diyerek salondaki herkesi şaşırttı.

ALİ SABANCI'NIN "GEÇİNEMİYORUM" SÖZLERİ SALONDAKİLERİ ŞAŞIRTTI

Sabancı, konuşmasında herkesin maddi hedefleri olduğunu vurgulayarak "Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum. Dolayısıyla bunu çok doğru yapmak lazım. O insanların başka yere gittiklerinde yıldızlarının parlamaya devam etmesi lazım. BBVA'nın CEO'su nereli Türk. Düşünsene, öyle parlayacak insan da lazım. Finansal olarak da insanları sarhoş edecek yapılar olması lazım" ifadelerini kullandı.

En zenginler listesinde yer alan Ali Sabancı, "Geçinemiyorum" dedi

Türkiye'de gündemin çoğunlukla faiz, enflasyon ve büyüme ekseninde döndüğünü belirten Sabancı, "Gerçek dünyanın ne kadar büyük olduğunun" daha net görüldüğünü söyledi. Sabancı, bunu "Londra'ya indiğinde pasaporttaki görevli 'Ziyaret amacınız nedir?' dediğinde anlıyorsun" sözleriyle ifade etti.

En zenginler listesinde yer alan Ali Sabancı, "Geçinemiyorum" dedi

ESAS'ın yatırım ağının genişliğine değinen Sabancı, 120-130 civarında ortakları bulunduğunu belirtti. Amerika'nın Batı yakasından Afrika'ya uzanan bir coğrafyada yatırım yaptıklarını söyleyen Sabancı, yatırım faaliyetlerinin Türkiye ile sınırlı olmadığını vurguladı.

En zenginler listesinde yer alan Ali Sabancı, "Geçinemiyorum" dedi

Sabancı, ESAS'ın yönettiği varlık büyüklüğünü de açıklayarak, "Takriben bir hesaba göre 9 milyar dolar varlık yönetiyoruz" dedi. Bu varlıkların yaklaşık yüzde 50'sinin yurt dışında olduğunu dile getiren Sabancı, Londra, Frankfurt, New York ve Dubai'de ofisler aracılığıyla operasyon yürüttüklerini ifade etti.

En zenginler listesinde yer alan Ali Sabancı, "Geçinemiyorum" dedi

Küresel iş dünyasında yerel alışkanlıklarla hareket edilemeyeceğini belirten Sabancı, farklı ülkelerde o ülkenin koşullarına uyum sağlamanın önemine değindi. Sabancı, "Japonya'ya gittiğinde kebapçıya gitmezsin… Japonya'ya gidince suşi yemelisin" sözleriyle uluslararası düzende rekabet için sahaya çıkmanın şart olduğunu söyledi.

