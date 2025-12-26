Menü Kapat
Avatar
Editor
 Murat Makas

Bakan Kurum: Asrın inşası Türkiye'nin başarısı diyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Medya Buluşması"nda deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı. Bakan Kurum, ''Hep birlikte yarın; asrın inşası Türkiye'nin başarısı diyeceğiz" dedi.

26.12.2025
26.12.2025
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da yapımı tamamlanan projelere ilişkin basın toplantısında konuştu. Depremlerde çok imtihandan geçtiklerini dile getiren Kurum, bu süreçte kalemi her zaman doğruyu yazan tüm basın emekçilerine teşekkür etti.

BAKAN KURUM'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Bakan Kurum, 6 Şubat'ta büyük bir felaketin milletin dirayetini, devletin de kurumsal kapasitesini sınadığını anlatarak, "108 bin kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Gerçekten devasa bir alan ve burada yaşayan 14 milyon kardeşimizin hayatı da o gece maalesef değişti. Bu alan 100'den fazla ülkenin yüz ölçümünden daha büyük. Bu büyüklükte yaşadığımız depremde maalesef 53 bin 537 canımızı toprağa verdik. Milyonlarca insanımız, kardeşimiz evini, iş yerini, hatıralarını kaybetti. Bu büyük felakette yitirdiğimiz her bir can hepimizin yüreklerini dağladı." diye konuştu.

Afetin neden olduğu yıkımın ekonomide de çok derin yaralar açtığına dikkati çeken Kurum, dolaylı olarak 150 milyar doları bulan bir hasarın ortaya çıktığını ifade etti. Depremlerde, enerji hatlarından havalimanlarına, yollardan köprülere, su kanalizasyon altyapısına kadar çok sayıda tesisin ağır hasar aldığını anlatan Bakan Kurum, 11 ilde evleri hasar gören 2,5 milyon vatandaşın farklı şehirlere göç etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Bakan Kurum, deprem bölgesinin ayağa kalkmasını Türkiye'nin istikbali gözüyle baktıklarını ve asrın inşasındaki faaliyetlerini bu anlayışla yaptıklarını bildirdi.

DEPREM BÖLGESİNE ŞU ANA KADAR 75 MİLYAR DOLARI AŞKIN YATIRIM YAPILDI

Depremden sonra bir seferberlik anlayışıyla çalışmaya başladıklarını vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Sadece afet sonrası değil, aslında afet esnasında da doğru yönetimin en güzel örneğini burada vermeye çalıştık. Çok önemli bir planlamayla bu çalışmayı başlattık. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla konutlarımızın ilk temellerini 15'inci günde attık. 45'inci günde ilk köy konutlarımızın teslimini yaptık. Bugüne kadar da devletimiz, deprem bölgesine 75 milyar doları aşan bir yatırım gerçekleştirdi. Hala bu yatırım 11 ilimizde altyapıda, sosyal donatılarda devam ediyor."

"HEP BİRLİKTE YARIN 'ASRIN İNŞASI, TÜRKİYE'NİN BAŞARISI' DİYECEĞİZ"

Bakan Kurum, 6 Şubat sabahı Hatay için elini taşın altına koyan herkesin burada olacağını dile getirdi. Büyük bir coşkuyla, huzurla, mutlulukla söz verdikleri 455 bin konutun anahtarlarını afetzedelere teslim edeceklerini bildiren Kurum, "Böylece nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar alanın inşasını da bitirmiş olacağız. Tabii hep şunu söyledik, son hak sahibi vatandaşımızın da anahtarını teslim ederek, annelerimizin sevinciyle, çocuklarımızın neşesiyle, büyüklerimizin duasıyla hep birlikte yarın 'asrın inşası, Türkiye'nin başarısı' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

#Politika
#Politika
