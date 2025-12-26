9 dil biliyor, görenler hayrete düşüyor!

Nevşehir’in Göreme beldesindeki bir restoranda çalışan Cemalettin Yavuz, dünyanın farklı bölgelerinden gelen turistlere Kapadokya'yı kendi dillerinde anlatmaya çalışıyor. Ortaokul yıllarında öğrendiği İngilizce'sini geliştirmek isteyen Yavuz, 14 yaşında önce Avanos ilçesine sona da daha çok turistin geldiği Göreme beldesine yerleşti. Yavuz, imkanlarıyla önce İngilizce'sini geliştirdi, daha sonra Almanca, İtalyanca, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, Korece, Japonca ve Flamanca dillerini öğrendi. Bir restoranda çalıştığını ve boş zamanlarında turistlere gönüllü olarak sohbet eden Yavuz, "Ortaokuldan beri yabancı dile merak saldım. Ortaokul mezunuyum, daha sonra turistler ile konuşmak ilgimi çekti. Burada çeşitli işlerde çalıştım. Şu anda da 9 yabancı dil biliyorum. Elimden geldiği kadar da turistlere yardımcı oluyorum" şeklinde konuştu.