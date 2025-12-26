Menü Kapat
Gündem
11. Yargı Paketi ile bazı suçların cezaları artıyor! İşte yeni yargı paketinin detayları

Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla birlikte bazı suçların cezalarında artışlar olacak, hükümlülerin kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından ayrılma sürelerine ilişkin düzenlemede kapsam ve tarih aralığı değişikliğine gidilecek.

11. Yargı Paketi ile bazı suçların cezaları artıyor! İşte yeni yargı paketinin detayları
Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Kanun ile bazı suçların cezaları artırılacak, hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına ilişkin düzenlemede kapsam ve tarih aralığı değişikliğine gidilecek.

VERİLEN CEZALAR ARTACAK

Yasayla örgüt faaliyetleri kapsamında çocukları araç olarak kullanan örgüt yöneticilerine verilen cezalar artırılacak, trafikte yol kesme müstakil suç olarak düzenlenecek.

Kamuoyunda "Kovid-19" düzenlemesi olarak bilinen, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe 3 yıl erken ayrılmayı sağlayan düzenleme, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen bazı suçlar bakımından da uygulanacak.

11. YARGI PAKETİ'NİN MERAK EDİLENLERİ

1- Düğün, nişan ve asker uğurlamalarında silahla ateş edenler nasıl cezalandırılacak?

Meskun mahalde silahla ateş edenlere verilecek cezanın alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı da 3 yıldan 5 yıla yükseltilecek. Kamuoyunda “kurusıkı” olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş edenlere, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

2- Çocukları suçta kullananlar için hangi düzenlemeye gidilecek?

Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde, örgüt yöneticilerine ilgili hükme göre verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılacak.

11. Yargı Paketi ile bazı suçların cezaları artıyor! İşte yeni yargı paketinin detayları

3- Trafik magandalarına ceza verilecek mi?

Trafikte yol kesme artık müstakil suç sayılacak ve bu suçu işleyenler hapis cezası alacak. Kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu aracı hareket halindeyken durduran kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar, bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

4- Dolandırıcılıkla mücadelede yeni uygulamalar olacak mı?

Nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılıkla banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasına ilişkin suçların işlendiği hususunda makul şüphe bulunması halinde suçta kullanılan her türlü hesap 48 saate kadar askıya alınacak. Askıya alınan hesaptaki paralara el konulabilecek.

5- Sahte cep telefonu hattı kullanımının nasıl önüne geçilecek?

Resmi kimlik belgesi hükmünde olsa bile elektronik kimlik doğrulama kabiliyetine sahip olmayan kimlik belgeleriyle abonelik kaydı yapılamayacak. Abonelik kaydı ancak çipli kimlik kartlarıyla gerçekleştirilebilecek.

11. Yargı Paketi ile bazı suçların cezaları artıyor! İşte yeni yargı paketinin detayları

6- "Kovid-19" düzenlemesi için hangi kanunda değişikliğe gidilecek, uygulama nasıl olacak?

Kapalı cezaevindeki hükümlülerin açık cezaevine, açık cezaevindekilerin de denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına ilişkin düzenlemenin kapsamı ve suç tarihi aralığında değişiklik yapılacak. Suç tarihi için kapsam genişletilecek, ancak düzenlemeden yararlandırılan suç kapsamı daraltılacak.

7- Erken tahliye düzenlemesi hangi suçlarda uygulanmayacak?

Terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları ile deprem nedeniyle yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları kapsam dışında tutulacak.

11. Yargı Paketi ile bazı suçların cezaları artıyor! İşte yeni yargı paketinin detayları

8- Değişikliğe gidilen "Kovid-19" düzenlemesi hangi tarihlerde işlenen suçları kapsayacak?

Yeni düzenlemeyle 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından cezaevinde bulunan hükümlüler de kapsama alınacak.

9- Kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılma nasıl olacak?
Belirlenen kapsamdaki suçlardan kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden;

Toplam hapis cezası 10 yıldan az ise 1 ayını,

10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını bu kurumlarda geçirip,

ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalanlar, bu şartların oluştuğu tarih itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilecek.

Bu hükümlüler ile 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, talepleri halinde en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla cezaların denetimli serbestlik tedbiri altında infazı uygulamasından 3 yıl erken yararlandırılacak.

11. Yargı Paketi ile bazı suçların cezaları artıyor! İşte yeni yargı paketinin detayları

10- Cezaevlerinden tahliyeler ne zaman başlayacak?
Cezaevlerinden tahliyeler 25 Aralık itibarıyla başladı.

