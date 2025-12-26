DDR4 için sevindiren gelişme: Üretim takvimi 2026’ya sarktı

Kategoriler
DDR5 belleklerde süren fiyat artışı, hem üreticileri hem de kullanıcıları yeniden DDR4’e yöneltti. Bu tablo, DDR4’ün beklenenden daha uzun süre piyasada kalacağını gösteriyor.
DDR5 bellek fiyatlarındaki yükseliş, PC pazarında taşları yerinden oynatmış durumda. Yeni nesil sistemler hâlâ cazip olsa da, artan maliyetler birçok kullanıcıyı daha erişilebilir çözümlere yöneltiyor. İşte tam bu noktada, uzun süredir “sona yaklaşıyor” denilen DDR4 bellekler yeniden öne çıkıyor. Son sinyaller, DDR4 için veda tarihinin en azından şimdilik ertelendiğine işaret ediyor.
DRAM tedarikindeki sıkışma ve fiyat baskısı, özellikle DDR5 tarafında maliyetleri yukarı çekmeye devam ediyor. Bu durum, hem bireysel kullanıcıların hem de büyük ölçekli müşterilerin gözünü tekrar DDR4’e çevirmesine yol açtı. Oyuncuların önemli bir bölümü de hâlâ DDR4 platformlarında kalmayı tercih ediyor. Üreticilerin planları ise bu talebe göre yeniden şekilleniyor.
Bu değişimin en net yansıması, sektörün iki büyük oyuncusunda görülüyor. Artan talep, Samsung’un daha önce gündeme gelen üretim azaltma planlarını gözden geçirmesine neden oldu. Şirketin DDR4 üretimini 2026’ya kadar sürdürmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre Samsung, büyük bir müşteriyle iptal edilemez ve iade edilemez (NCNR) bir tedarik anlaşmasına imza attı.
Bu anlaşma; sabit fiyat ve hacim garantisi içeriyor ve ağırlıklı olarak sunucu ile yapay zekâ odaklı sistemleri kapsıyor. Böylece Samsung, fiyat dalgalanmalarına karşı kendini güvence altına alırken, üretilen DDR4 belleğin önemli bir kısmını şimdiden belirli müşterilere ayırmış oluyor. Bu da tüketici pazarına ekstra arz gelme ihtimalini zayıflatıyor.
Benzer bir tablo SK hynix cephesinde de var. Şirket DDR4 üretiminden tamamen çıkmış değil, ancak kapasiteyi artırmaya yönelik net bir adım da atmıyor. Bu temkinli yaklaşım, hem DDR4 hem de DDR5 tarafında arzın bir süre daha sıkı kalabileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla kısa vadede ciddi bir fiyat düşüşü beklemek zor.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, DDR4’ün PC pazarındaki ağırlığı hâlâ dikkat çekici. Özellikle Intel’in 12., 13. ve 14. nesil işlemcilerinin DDR4 desteğini sürdürmesi, bu belleğe uyumlu anakartlara olan ilgiyi canlı tutuyor. Anakart üreticilerinin bu platformları piyasada tutmaya devam etmesi de DDR4’ün tamamen gözden düşmesini engelliyor.