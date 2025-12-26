Bu hafta lig maçları var mı? Süper Lig’de haftanın maçları

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var merak edilirken haftanın karşılaşmaları da belli oldu.
Bu hafta sonu Süper Lig'de maç bulunmazken, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de karşılaşmalar bulunuyor. Süper Lig'de nefes kesen müsabakalar bu hafta oynanmayacak.
17.01.2026 – 17:00
RAMS Başakşehir FK – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
17.01.2026 – 20:00
Galatasaray A.Ş. – Gaziantep FK A.Ş.
18.01.2026 – 14:30
Kasımpaşa A.Ş. – Hesap.com Antalyaspor
18.01.2026 – 17:00
Kocaelispor – Trabzonspor A.Ş.
18.01.2026 – 17:00
Gençlerbirliği – Samsunspor A.Ş.
18.01.2026 – 20:00
Corendon Alanyaspor – Fenerbahçe A.Ş.
19.01.2026 – 17:00
Tümosan Konyaspor – İkas Eyüpspor
19.01.2026 – 20:00
Göztepe A.Ş. – Çaykur Rizespor A.Ş.
19.01.2026 – 20:00
Beşiktaş A.Ş. – Zecorner Kayserispor
Trendyol Süper Lig'de bugün Galatasaray'ın maçı bulunmuyor. Ligde ilk devre sonra ererken kısa bir aranın ardından ikinci devre ile devam edilecek.