Bu hafta lig maçları var mı? Süper Lig’de haftanın maçları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var merak edilirken haftanın karşılaşmaları da belli oldu.

BU HAFTA LİG MAÇI VAR MI?

Bu hafta sonu Süper Lig'de maç bulunmazken, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de karşılaşmalar bulunuyor. Süper Lig'de nefes kesen müsabakalar bu hafta oynanmayacak.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇLARI VE FİKSTÜR

17.01.2026 – 17:00

RAMS Başakşehir FK – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

17.01.2026 – 20:00

Galatasaray A.Ş. – Gaziantep FK A.Ş.

18.01.2026 – 14:30

Kasımpaşa A.Ş. – Hesap.com Antalyaspor

18.01.2026 – 17:00

Kocaelispor – Trabzonspor A.Ş.

18.01.2026 – 17:00

Gençlerbirliği – Samsunspor A.Ş.

18.01.2026 – 20:00

Corendon Alanyaspor – Fenerbahçe A.Ş.

19.01.2026 – 17:00

Tümosan Konyaspor – İkas Eyüpspor

19.01.2026 – 20:00

Göztepe A.Ş. – Çaykur Rizespor A.Ş.

19.01.2026 – 20:00

Beşiktaş A.Ş. – Zecorner Kayserispor

BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI?

Trendyol Süper Lig'de bugün Galatasaray'ın maçı bulunmuyor. Ligde ilk devre sonra ererken kısa bir aranın ardından ikinci devre ile devam edilecek.