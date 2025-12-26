Menü Kapat
SON DAKİKA!
Tümü
Spor
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Bu hafta lig maçları var mı? Süper Lig’de haftanın maçları

Bu hafta lig maçları var mı merak edilirken bu haftanın maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği Süper Lig maçlarının tarihi duyuruldu.

Bu hafta lig maçları var mı? Süper Lig’de haftanın maçları
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var merak edilirken haftanın karşılaşmaları da belli oldu.

BU HAFTA LİG MAÇI VAR MI?

Bu hafta sonu Süper Lig'de maç bulunmazken, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de karşılaşmalar bulunuyor. Süper Lig'de nefes kesen müsabakalar bu hafta oynanmayacak.

Bu hafta lig maçları var mı? Süper Lig’de haftanın maçları

SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇLARI VE FİKSTÜR

17.01.2026 – 17:00
RAMS Başakşehir FK – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

17.01.2026 – 20:00
Galatasaray A.Ş. – Gaziantep FK A.Ş.

18.01.2026 – 14:30
Kasımpaşa A.Ş. – Hesap.com Antalyaspor

18.01.2026 – 17:00
Kocaelispor – Trabzonspor A.Ş.

Bu hafta lig maçları var mı? Süper Lig’de haftanın maçları

18.01.2026 – 17:00
Gençlerbirliği – Samsunspor A.Ş.

18.01.2026 – 20:00
Corendon Alanyaspor – Fenerbahçe A.Ş.

19.01.2026 – 17:00
Tümosan Konyaspor – İkas Eyüpspor

19.01.2026 – 20:00
Göztepe A.Ş. – Çaykur Rizespor A.Ş.

19.01.2026 – 20:00
Beşiktaş A.Ş. – Zecorner Kayserispor

Bu hafta lig maçları var mı? Süper Lig’de haftanın maçları

BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI?

Trendyol Süper Lig'de bugün Galatasaray'ın maçı bulunmuyor. Ligde ilk devre sonra ererken kısa bir aranın ardından ikinci devre ile devam edilecek.

