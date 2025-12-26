Menü Kapat
Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane açılışında konuştu! İstanbul'da sağlık yatırımlarının bedelini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çekmeköy'de hastane açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin sağlıkta öncü ülke olduğunu vurguladı. Erdoğan İstanbul'da sağlık yatırımlarının bedelini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane açılışında konuştu! İstanbul'da sağlık yatırımlarının bedelini açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 15:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çekmeköy'de hastane açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sağlıkta farklı bir ligin oyuncusuyuz. İstanbul'da sağlık yatırımının bedeli 170 milyar lirayı buldu'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hastanemiz ilçemize hayırlı olsun. Hastanemizde nükleer tıp gibi kritik hizmetlerin sunulacağı onkoloji merkezi mevcuttur. Burada görev yapacak doktorlarımıza, personelimize Cenabı Allah'tan başarı niyaz ediyorum.

Ülkeye hizmetin devleti, özeli olmaz. Her türlü çaba takdire şayandır. Sermayeyi renklerine göre tasnif etmeyen, yatırımda yerli yabancı ayrımına gitmeyen her projeyi destekleyen bir iktidar olarak bu yatırımları çok kıymetli buluyoruz.

SAĞLIK ALANINDA FARKLI BİR LİGİN OYUNCUSUYUZ

Küresel bir salgın yaşadık. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu salgın ülkelerin sağlık sistemini test etti. Sağlık alt yapısının önemini hepimiz bizzat tecrübe ettik. Acil afet durumlarında özel hastanelerimiz Sağlık Bakanlığı'mızın yürüttüğü koordinasyonla ciddi yük aldı. Buradaki hizmet bedelleri devletimiz tarafından karşılanarak ilave maddi bir külfet oluşturmadan halkımıza sundu. Artık sağlık alanında farklı bir ligin oyuncusuyuz. Şimdi biz böyle konuşunca birileri rahatsız oluyor. Ülkemizde hangi alanda olursa olsun özel teşebbüs deyince hemen saldırıya geçen bir kesim var. 1960-70'lerin jargonuna hapsolmuş bir şekilde her türlü özel girişime karşı çıkıyorlar. Özel sektör okul yapar, hastane yapar kamu ile işbirliği içinde yol, köprü havalimanı yapar bakarsınız bunlar anında kötülemeye başlar.

86 MİLYONA AŞKLA HİZMET ETTİK

Son 23 yıldır kimseyi ayırmadan çalıştık, çabaladık 86 milyona aşkla hizmet ettik. İnsanı merkeze alan siyasetimizin en güzel örneklerinden biri sağlıktır. Sağlığı göreve geldiğimiz günden beri temel insan hakkı olarak gördük. Standardı sadece belirli bir kesim için sadece belirli bir bölge için değil tüm Türkiye'de yukarı çektik. Aile hekimliği sistemimiz ile devlet, özel ve üniversite hastanelerimiz ile çok güçlü bir alt yapı oluşturduk.

Bugün Türkiye bin 539 sağlık kuruluğu 270 binin üzerinde yatak kapasitesi ile vatandaşına kesintisiz sağlık hizmeti sunan bir ülkedir.

İSTANBUL'DA SAĞLIK YATIRIMLARI 170 MİLYAR LİRAYI BULDU

Son 23 yıldır kimseyi ayırmadan çalıştık, çabaladık. 86 milyona aşkla hizmet ettik. Göreve geldiğimiz ilk günden beri sağlığı temel insan hakkı olarak gördük. Sağlık hizmetlerinin standardını sadece belirli bir kesim için değil tüm Türkiye'de yukarı çektik.

Türkiye 1539 sağlık kuruluşu ile vatandaşına kesintisiz sağlık hizmeti sunan bir ülkedir. İstanbul'da sağlık yatırımlarının toplam değeri 170 milyar lirayı buldu.

TÜRKİYE'DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN SAYISI: 1 MİLYON 470 BİN

Sağlıkta kilit nokta personeldir. İstanbul'da toplam hekim sayısını yüzde 134 oranında artırdık. Türkiye'de 234 bini hekim 264 bini hemşire, toplam 1 milyon 470 bin sağlık çalışanımız hizmet veriyor.

İstanbul'da bir günde 3 milyon muayene gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin ve İstanbul'un sağlık turizminde ciddi bir ivme yakaladığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücret açıklaması
