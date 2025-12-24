Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Libya halkına ve hükümetine baş sağlığı diliyorum'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücretle ilgili ''hayırlı olsun'' dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Dün Ankara'dan Trablus'a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya heyetine ve uçak mürettebatına Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Tahkikat başladı, gereken yapılacak.

''BİZİM DERDİMİZ TÜRKİYE'NİN TAMAMINA SESLENMEK''

Eski Türkiye'yi hatırlatmak, hizmetlerimizi halka anlatmak bizim vazifemizdir. Bizim derdimiz sadece kendi seçmenimize ulaşmak değildir. Bizim derdimiz Türkiye'nin tamamına seslenmektir.

Uzak yakın demeden her mahalleye gitmek, kime oy verdiğine bakmadan her eve ulaşmak AK Parti'nin siyaset anlayışının özetidir.

Millete tavır alan, şehrine hizmet ederken yüksünen bize tavır almış bize saygısızlık yapmış demektir. Bizim gayemiz sorunları çözmek, ihtiyaç duyduğu her an vatandaşımızın yanında olmaktır. 24 yıldır titizlikle sahip çıktığımız bu hasletlerimize sıkı sıkıya sarılmamız gerektiğinin altını çiziyorum.

GAZZE MESAJI

Bu dayanışma mevsiminde Gazzeli kardeşlerimiz başta olmak üzere mazlumları unutmayacağız. İsrail'in enkaza çevirdiği yerlerde sıkıntılar hala devam ediyor. Gazze halkının yükü soğuk havalarla daha da artmış durumda. Son 2 yılda Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardım 105 bin tona ulaştı.

'HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ'

Bize hasta adam diyenler, ömür biçenler oldu. Çanakkale'de, Milli mücadelede, 15 Temmuz'da istikbal ve istiklalimize saldıranlar oldu. Ama biz hepsinin üstesinden geldik. Türkiye olarak sükunetle hareket etmeye devam edeceğiz.

İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de olsun... Biz ne hak yeriz, ne de hakkımızı yediririz. Kıbrıs Türk'ünün çıkarlarının gasp edilmesine müsaade etmeyiz.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Ülkemizi terör belasından kurtarma gayesindeyiz. Biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Bu sürece de siyaset gözüyle bakmıyoruz. Tabuta sığmayan aziz kahramanlarımıza gölge düşürmeden yürütmeye çalışıyoruz bu süreci.

Birileri anlamasa da 86 milyon bizim neyin peşinde olduğumuzu anlıyor. Barış kuşağının tesis edilmesi için ne gerekiyorsa yerine getirmeye devam edeceğiz. Milettimin bu noktada özellikle düşünmesini istiyorum. Muhalefet komisyon raporunda da yine kolaya kaçmış.

MUHALEFETE TEPKİ

Ana muhalefet, çözüm üretme zamanı gelince yine su koyvermiştir. Ülkenin neredeyse yarım asırdır ayağına bağ olan sorun için Meclis uğraşıyor fakat ana muhalefet partisinde ne rapor var, ne somut bir öneri var.

Bunu yurtdışı ziyaretlerinde de görüyoruz. CHP lideri, her seyahatinde başta CHP'li vatandaşlarımız olmak üzere milletimizi mahçup ediyor, gaflarıyla 86 milyonu utandırıyor. Gidiyor utanmadan Türkleri yabancılara şikayet ediyor. 5 dakikalık randevu koparmak için adeta yalvarıyor, eziliyor, onurunu ayaklar altına alıyor.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Yeni asgari ücreti işçi ve iş verenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Net asgari ücret yüzde 27 oranında artmış oldu. Ayrıca 1000 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteği bu sene 1270 lira olarak devam edecek.