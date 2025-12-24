Bursa'da 2 araç çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu Cerrah ışıklı kavşakta meydana geldi.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, Cerrah Mahallesi'nden gelip kırmızı ışıkta geçerek kavşağa giren İsmail D. (65) yönetimindeki hafif ticari araç, çevre yolunda seyir halinde olan Kürşat A. (26) idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç devrilerek yan yattı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 CFM 27 plakalı araçtaki yolcular Ebru Ç. (34), Belinay Ç. (7), Batuhan Ç. (9), Emirhan Ç. (5) ve diğer araçtaki yolcu Mücahit G. (32) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.