Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Mevduat getirisi oranları çıldırdı: Ayda 3.291 TL ek gelir fırsatı!

Aralık 24, 2025 16:10
1
mevduat faizi

Bankaya yatırılan ve kalma sözü verilen para için bankanın müşteriye sağladığı kazanca mevduat faizi deniyor. En yüksek getiriyi almak için bankaların sunduğu şartlara dikkat etmek gerekiyor. Şu an bankaların sunduğu mevduat faizleri %34 ile %45,50 arasında değişiklik gösteriyor. İşte 100 bin lira nakit paranın mevduat hesabında 32 günde getirisi...

2
DenizBank (Kaptan Hesap)

İşte 100 bin lira nakit paranın mevduat hesabında 32 günde getirisi...

DenizBank (Kaptan Hesap): 

%45,50 Faiz 

3.291 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
 

3
Alternatif Bank (VOV Hesap):

Alternatif Bank (VOV Hesap): 

%45,50 Faiz 

3.291 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
 

4
Türkiye Finans (Günlük Hesap)

Türkiye Finans (Günlük Hesap): 

%45,00 Kâr Payı 

3.255 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
 

5
Fibabanka (Kiraz Hesap)

Fibabanka (Kiraz Hesap): 

%45,00 Faiz 

3.255 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
 

6
CEPTETEB / TEB (Marifetli Hesap)

CEPTETEB / TEB (Marifetli Hesap): 

%45,00 Faiz 

3.255 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
 

7
ON Dijital (ON Plus):

ON Dijital (ON Plus): 

%45,00 Faiz 

3.255 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
 

8
Şekerbank (e-Gece Gündüz)

Şekerbank (e-Gece Gündüz): 

%45,00 Faiz 

3.255 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
 

9
HSBC (Modern Hesap)

HSBC (Modern Hesap): 

%45,00 Faiz 

3.255 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
 

10
ING Turuncu Hesap

ING (Turuncu Hesap):

%44,00 Faiz 

3.182 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
 

11
Yapı Kredi (Sınırsız Hesap)

Yapı Kredi (Sınırsız Hesap): 

%43,00 Faiz 

3.110 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
 

12
QNB (Kazandıran Günlük):

QNB (Kazandıran Günlük): 

%43,00 Faiz 

3.110 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
 

13
Akbank (Vadeli Mevduat):

Akbank (Vadeli Mevduat): 

%40,50 Faiz 

2.929 TL Net Kazanç
 

14
Garanti BBVA (e-Vadeli)

Garanti BBVA (e-Vadeli): 

%39,50 Faiz 

2.857 TL Net Kazanç
 

15
GetirFinans (Vadeli):

GetirFinans (Vadeli): 

%38,00 Faiz 

2.748 TL Net Kazanç

 

16
Ziraat Bankası (Vadeli TL)

Ziraat Bankası (Vadeli TL): 

%36,00 Faiz 

2.604 TL Net Kazanç
 

17
Vakıf Katılım (Katılma Hesabı)

Vakıf Katılım (Katılma Hesabı): 

%32,09 Kâr Payı 

2.321 TL Net Kazanç
 

18
Halkbank E-Mevduat

Halkbank (E-Mevduat): 

%34,00 Faiz 

2.459 TL Net Kazanç
 

19
İş Bankası (Yeni Vadeli)

İş Bankası (Yeni Vadeli): 

%38,00 Faiz 

2.748 TL Net Kazanç
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.