Mevduat getirisi oranları çıldırdı: Ayda 3.291 TL ek gelir fırsatı!

Bankaya yatırılan ve kalma sözü verilen para için bankanın müşteriye sağladığı kazanca mevduat faizi deniyor. En yüksek getiriyi almak için bankaların sunduğu şartlara dikkat etmek gerekiyor. Şu an bankaların sunduğu mevduat faizleri %34 ile %45,50 arasında değişiklik gösteriyor. İşte 100 bin lira nakit paranın mevduat hesabında 32 günde getirisi...