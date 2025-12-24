Mevduat getirisi oranları çıldırdı: Ayda 3.291 TL ek gelir fırsatı!

Kategoriler
Bankaya yatırılan ve kalma sözü verilen para için bankanın müşteriye sağladığı kazanca mevduat faizi deniyor. En yüksek getiriyi almak için bankaların sunduğu şartlara dikkat etmek gerekiyor. Şu an bankaların sunduğu mevduat faizleri %34 ile %45,50 arasında değişiklik gösteriyor. İşte 100 bin lira nakit paranın mevduat hesabında 32 günde getirisi...
%45,50 Faiz
3.291 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
%45,50 Faiz
3.291 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
%45,00 Kâr Payı
3.255 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
%45,00 Faiz
3.255 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
%45,00 Faiz
3.255 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
%45,00 Faiz
3.255 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
%45,00 Faiz
3.255 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
%45,00 Faiz
3.255 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
%44,00 Faiz
3.182 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
%43,00 Faiz
3.110 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
%43,00 Faiz
3.110 TL Net Kazanç (Yeni Müşteri)
%40,50 Faiz
2.929 TL Net Kazanç
%39,50 Faiz
2.857 TL Net Kazanç
%38,00 Faiz
2.748 TL Net Kazanç
%36,00 Faiz
2.604 TL Net Kazanç
%32,09 Kâr Payı
2.321 TL Net Kazanç
%34,00 Faiz
2.459 TL Net Kazanç
%38,00 Faiz
2.748 TL Net Kazanç