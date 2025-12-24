Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ı, uyuşturucu temini ve kullanımı iddialarıyla gözaltına aldı.

Haber Merkezi
24.12.2025
19:37
24.12.2025
20:26

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, testi sonuçları kokain yönünden pozitif çıkan Başkanı gözaltına alındı. Gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Saran'ın yarı adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"UYUŞTURUCU KULLANIMINI KOLAŞTIRMAK VE KULLANMAK" SUÇLAMASI

Operasyonun, uyuşturucu madde temin etmek, kullanımını kolaylaştırmak ve kullanmak iddiaları üzerine gerçekleştirildiği bildirildi. Konuya ilişkin savcılık kaynaklarından yapılan resmi açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Gelişme üzerine Fenerbahçe Kulübü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamından gözaltına alınmıştır.

Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; başkanımız sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir. Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve başkanımız sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi. Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

"KARALAMA KAMPANYASI" DEMİŞTİ

Test sonuçları açıklanan Fenerbahçe Başkanı Saran konuyla ilgili resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlamış, kokain maddesini kullanmadığını belirterek teste çıkan sonuçların doğru olmadığını iddia etmişti. Saran'ın açıklamasında şu ifadeler geçmişti:

"Bu sabah kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım.

Testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı

Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır. Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir.

Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim. Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir.

Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır.

Öte yandan, hakkında gizlilik kararı bulunan bir dosyaya ait olduğu belirtilen bilgilerin, test sonucunun çıktığı iddia edilen sabahın ilk saatlerinden itibaren eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bazı mecralarda yayımlanmış olması ayrıca dikkatle değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

