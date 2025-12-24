Samsunspor Eyüpspor maç sonucu kaç kaç? ZTK’ya galibiyetle başladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası Grup elemeleri 1. hafta karşılaşmalarından Samsunspor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı.
Samsun'da oynanan müsabakayı Karadeniz ekibi 2-1'lik skorla kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri; 10. dakikada Marius Mouandilmadji ve 33. dakikada Soner Aydoğdu attı.
Eyüpspor'un ise tek sayısı 90. dakikada Berke Baran'dan geldi.
Bu sonucun ardından Samsunspor, kupaya 3 puanla başladı.
Grubun bir sonraki maçında Samsunspor, Aliağa deplasmanına gidecek.
Eyüpspor ise evinde Iğdır'ı konuk edecek.