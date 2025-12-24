Sadettin Saran'ın gözaltına alınması sonrası Fenerbahçe'den Olağanüstü Toplantı kararı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulüp olağanüstü toplantı kararı aldı.

Yapılacak Olağanüstü Toplantı'da kulüp yönetimiyle ilgili bir kararın alınmayacağı, bir süreç değerlendirmesi yapılarak gelişmelere karşı nasıl adım atılacağının görüşüleceği öğrenildi.

TUTUKLANMASI HALİNDE GÖREVE MURAT SALAR GELECEK

Saran'ın tutuklanması durumunda yerine vekalet edecek ismin ise Fenerbahçe Spor Kulubü tüzüğüne göre Başkan Vekili Murat Salar olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye gündemini hemen her gün işgal eden ve genişleyerek ilerleyen uyuşturucu soruşturmasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrılmış ve ifade vermişti.

Savcılık sorgusunun ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Saran'dan saç ve kan örnekleri alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

Saç örneğinde kokain testinin pozitif çıkması sonrası Saran bu testi reddederek özel laboratuvarda yeniden test yaptırmış, Sadettin Saran akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.