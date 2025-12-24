Deniz Türüç'ün yeni adresi belli oldu: Transfer resmen duyuruldu!

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Başakşehirli Deniz Türüç'ün takıma katılacağını açıkladı. Ayrıca da Atiker, transfer çalışmalarına devam ettiklerini ve yeni isimlerin de Konyaspor'a geleceğini anlattı.

KONYASPOR'DA BAŞKANDAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Devre arası transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Takımımızın ihtiyacı olan bölgelere 4 veya 5 takviye yapmayı planlıyoruz. Şu an transfer komitemiz hızlı bir şekilde çalışmaya başlamıştır. İlk transferimizi de Deniz Türüç ile yaptık. Diğer arkadaşlarımızla görüşmemiz devam ediyor. İnşallah kamp sürecinde Antalya'da olacaklar. İsim vermiyorum çünkü şu an görüşme halindeyiz."

NURİ ŞAHİN DENİZ TÜRÜÇ'ÜN AYRILIĞINI DUYURMUŞTU

Ligin son 4 haftasında maç kadrosuna dahil edilmeyen Deniz Türüç'ün son durumuyla ilgili görüşlerini paylaşan Şahin, "Deniz Türüç artık bizimle olmayacak. Dört hafta önce bir karar aldık. Yolu açık olsun. Bize ilk dönemde çok yardımcı oldu. Çok kaliteli ve değerli bir oyuncu ama artık bizimle olmayacak. Benim aldığım ve kulübün onayladığı kararla Deniz bizimle olmayacak." demişti.