Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Deniz Türüç'ün yeni adresi belli oldu: Transfer resmen duyuruldu!

Deniz Türüç için transfer açıklaması geldi. Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'den ayrılacağı duyurulan Deniz Türüç, an itibarıyla Konyaspor ile söz kesti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Deniz Türüç'ün yeni adresi belli oldu: Transfer resmen duyuruldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 23:33
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 23:36

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Başakşehirli Deniz Türüç'ün takıma katılacağını açıkladı. Ayrıca da Atiker, transfer çalışmalarına devam ettiklerini ve yeni isimlerin de Konyaspor'a geleceğini anlattı.

Deniz Türüç'ün yeni adresi belli oldu: Transfer resmen duyuruldu!

KONYASPOR'DA BAŞKANDAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Devre arası transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Takımımızın ihtiyacı olan bölgelere 4 veya 5 takviye yapmayı planlıyoruz. Şu an transfer komitemiz hızlı bir şekilde çalışmaya başlamıştır. İlk transferimizi de Deniz Türüç ile yaptık. Diğer arkadaşlarımızla görüşmemiz devam ediyor. İnşallah kamp sürecinde Antalya'da olacaklar. İsim vermiyorum çünkü şu an görüşme halindeyiz."

Deniz Türüç'ün yeni adresi belli oldu: Transfer resmen duyuruldu!

NURİ ŞAHİN DENİZ TÜRÜÇ'ÜN AYRILIĞINI DUYURMUŞTU

Ligin son 4 haftasında maç kadrosuna dahil edilmeyen Deniz Türüç'ün son durumuyla ilgili görüşlerini paylaşan Şahin, "Deniz Türüç artık bizimle olmayacak. Dört hafta önce bir karar aldık. Yolu açık olsun. Bize ilk dönemde çok yardımcı oldu. Çok kaliteli ve değerli bir oyuncu ama artık bizimle olmayacak. Benim aldığım ve kulübün onayladığı kararla Deniz bizimle olmayacak." demişti.

Sıkça Sorulan Sorular

DENİZ TÜRÜÇ'ÜN SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR MUYDU?
Deneyimli oyuncunun, Başakşehir ile birkaç aylık kontratı kalmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye Ederson cephesinden cevap: Noel izni sebebiyle Beşiktaş'a karşı forma giymemişti!
Rafa Silva'dan Beşiktaş'a yeni teklif: Başkan Serdal Adalı kabul etmedi!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.