24 Aralık Steam çöktü mü neden açılmıyor?

Valve şirketinin sahibi olduğu dev oyun platformu Steam, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü küresel çapta bir erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Kış indirimlerinin ve tatil döneminin yoğun yaşandığı bu günlerde meydana gelen kesinti, oyuncuların hesaplarına giriş yapmasını ve çevrimiçi özellikleri kullanmasını engelliyor.

24 ARALIK STEAM ÇÖKTÜ MÜ?

Platformdaki aksaklıklar sabah saat 07.37 itibarıyla artış kazandı ve geç saatlere kadar devam etti.

Küresel kesinti takip sitesi Downdetector’den alınan verilere göre, kullanıcıların çok büyük bir bölümü "Sunucuya bağlantı kurulamıyor" hatası alıyor.

Yaşanan erişim probleminin kaynağına dair henüz Valve cephesinden resmi bir duyuru gelmedi.

Ancak uzmanlar, kış dönemindeki yoğun trafik yükü veya planlanmamış bir teknik arıza üzerinde duruyor.

Genellikle bu tür büyük çaplı kesintiler, veri merkezlerindeki bakım çalışmaları veya altyapısal bir aksaklık sonucunda oluşabiliyor.