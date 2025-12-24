Menü Kapat
Editor
 TGRT Haber

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekilişi ne zaman? Kura çekimi başlıyor

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir çekilişi ne zaman yapılacağına ilişkin tarihler merak edilirken, kura çekiliş tarihleri için geri sayım başladı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde yapılacak 500 bin sosyal konut için başvuru süreci 19 Aralık itibarıyla tamamlandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde toplam 8 milyon 840 bin 314 kişi projeye başvuruda bulundu. Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler kura çekimi takvimine çevrildi. İşte TOKİ kura çekiliş tarihi…

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekilişi ne zaman? Kura çekimi başlıyor
Haber Merkezi
24.12.2025
24.12.2025
saat ikonu 22:02

Ev sahibi olma hayaliyle projeye başvuran milyonlarca vatandaş, çekimlerinin hangi tarihlerde yapılacağını yakından takip ediyor. tarafından yürütülen süreçte kura çekimleri ve sonuçların ilanı belirlenen takvim doğrultusunda ilerleyecek.

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekilişi ne zaman? Kura çekimi başlıyor

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin projesinde kura çekimleri 29 Aralık tarihinde başlayacak ve yaklaşık iki ay sürecek. Kura sürecinin 27 Şubat tarihine kadar devam etmesi planlanıyor. Çekilişler, illerin konut sayıları ve başvuru yoğunlukları dikkate alınarak il bazlı şekilde gerçekleştirilecek.

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekilişi ne zaman? Kura çekimi başlıyor

Hak sahipliği belirlenirken başvurular belirli kontenjanlara ayrıldı. Konutların yüzde 5’i şehit aileleri ve gazilere, yüzde 5’i engelli vatandaşlara, yüzde 20’si emeklilere, yüzde 10’u üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere, yüzde 20’si 18-30 yaş arası gençlere, kalan yüzde 40’ı ise diğer başvuru sahiplerine ayrıldı. Bu kapsamda her grubun kendi içinde kura çekimi yapılacak.

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekilişi ne zaman? Kura çekimi başlıyor

TOKİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ sosyal projesinde başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Kura çekimleri devam ederken, çekiliş esnasında isimleri okunan adaylar hak sahibi olup olmadıklarını anlık olarak öğrenebilecek.

Kura sürecinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri toplu şekilde ilan edilecek. TOKİ tarafından yapılan plana göre, tüm kura çekimlerinin bitmesinin ardından 2 Mart tarihi itibarıyla asil ve yedek listelerin yayımlanması bekleniyor.

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekilişi ne zaman? Kura çekimi başlıyor

TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılacak sosyal konutların kura çekimleri de genel takvim kapsamında gerçekleştirilecek. Bu üç büyükşehir için kura tarihleri 29 Aralık ile 27 Şubat tarihleri arasına yayılan süreçte belirlenecek.

Her ilin çekiliş günü ve saati, başvuru yoğunluğuna göre TOKİ tarafından ayrıca duyurulacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki kura çekimlerinin kesin tarihleri TOKİ’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ CANLI YAYINLANACAK MI?

TOKİ kura çekimleri noter huzurunda ve belirlenen adreslerde yapılacak. Vatandaşlar, çekilişlerin gerçekleştirildiği alanlarda süreci takip edebilecek. Bunun yanı sıra kura çekimleri canlı yayın aracılığıyla da izlenebilecek. Canlı yayın bilgileri ve yayın linkleri, her il için kura tarihinden önce TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden paylaşılacak.

