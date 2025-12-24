Enflasyon muhasebesi kalktı mı? 3 yıllık düzenleme yapıldı

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun teklifiyle enflasyon muhasebesine ilişkin yeni bir karar alındı. Düzenleme, 2025 ve sonraki yıllara yönelik mali tabloları ilgilendiriyor.

ENFLASYON MUHASEBESİ KALKTI MI?

TBMM’de kabul edilen düzenlemeye göre, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi kapsamında yer alan enflasyon düzeltmesi uygulaması 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde uygulanmayacak. Bu karar, enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın geçerli olacak. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler açısından ise 2026, 2027 ve 2028 yıllarında sona eren hesap dönemleri bu kapsamda yer alacak.

Yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanına, enflasyon düzeltmesinin uygulanmaması yönündeki bu süreyi 3 yıl daha uzatma yetkisi de verildi. Böylece belirlenen dönemler boyunca mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Bu karar, mükellefler ve meslek mensuplarının uzun süredir dile getirdiği talepler doğrultusunda hayata geçirildi.

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Enflasyon muhasebesi, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan şartların gerçekleşmesi halinde mali tabloların enflasyon etkisinden arındırılmasını amaçlayan bir uygulama olarak bilinmekte. İlgili maddeye göre, belirlenen enflasyon oranlarının aşılması durumunda, şartların gerçekleştiği hesap dönemlerinde mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekiyor.

2023 ve 2024 hesap dönemlerinde bu enflasyon muhasebesi uygulaması hayata geçirilmiş ve mali tablolar enflasyon etkisinden arındırılmıştı.

ENFLASYON MUHASEBESİ KALKARSA NE OLUR?

Enflasyon düzeltmesi sırasında net parasal pozisyon kaybı yaşayan şirketler karlarında baskı hisseder. Düzeltme kalkarsa bu baskı ortadan kalkar ve karlılık artar, finansal tablolar daha olumlu görünür.

Düzeltme sonucu oluşan enflasyon karı vergilendiriliyordu. Kalkmasıyla fiktif vergi yükü ortadan kalkar. Özellikle KOBİ'ler ve öz sermayesi zayıf şirketler rahatlar.

Enflasyon muhasebesinden negatif etkilenen şirketlerin hisseleri yükseliş potansiyeli taşır.