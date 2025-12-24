Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Enflasyon muhasebesi kalktı mı? 3 yıllık düzenleme yapıldı

Enflasyon muhasebesi kalktı mı ya da devam mı ediyor merak ediliyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yeni düzenleme ile enflasyon düzeltmesi uygulamasına ilişkin önemli bir değişiklik yapıldı. Mükellefler ve meslek mensuplarından gelen talepler doğrultusunda hayata geçirilen düzenleme, belirli hesap dönemlerini kapsıyor. İşte enflasyon muhasebesi ile ilgili son durum…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Enflasyon muhasebesi kalktı mı? 3 yıllık düzenleme yapıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 21:48
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 21:50

Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun teklifiyle muhasebesine ilişkin yeni bir karar alındı. Düzenleme, 2025 ve sonraki yıllara yönelik mali tabloları ilgilendiriyor.

Enflasyon muhasebesi kalktı mı? 3 yıllık düzenleme yapıldı

ENFLASYON MUHASEBESİ KALKTI MI?

TBMM’de kabul edilen düzenlemeye göre, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi kapsamında yer alan enflasyon düzeltmesi uygulaması 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde uygulanmayacak. Bu karar, enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın geçerli olacak. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler açısından ise 2026, 2027 ve 2028 yıllarında sona eren hesap dönemleri bu kapsamda yer alacak.

Enflasyon muhasebesi kalktı mı? 3 yıllık düzenleme yapıldı

Yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanına, enflasyon düzeltmesinin uygulanmaması yönündeki bu süreyi 3 yıl daha uzatma yetkisi de verildi. Böylece belirlenen dönemler boyunca mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Bu karar, mükellefler ve meslek mensuplarının uzun süredir dile getirdiği talepler doğrultusunda hayata geçirildi.

Enflasyon muhasebesi kalktı mı? 3 yıllık düzenleme yapıldı

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Enflasyon muhasebesi, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan şartların gerçekleşmesi halinde mali tabloların enflasyon etkisinden arındırılmasını amaçlayan bir uygulama olarak bilinmekte. İlgili maddeye göre, belirlenen enflasyon oranlarının aşılması durumunda, şartların gerçekleştiği hesap dönemlerinde mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekiyor.

2023 ve 2024 hesap dönemlerinde bu enflasyon muhasebesi uygulaması hayata geçirilmiş ve mali tablolar enflasyon etkisinden arındırılmıştı.

Enflasyon muhasebesi kalktı mı? 3 yıllık düzenleme yapıldı

ENFLASYON MUHASEBESİ KALKARSA NE OLUR?

Enflasyon düzeltmesi sırasında net parasal pozisyon kaybı yaşayan şirketler karlarında baskı hisseder. Düzeltme kalkarsa bu baskı ortadan kalkar ve karlılık artar, finansal tablolar daha olumlu görünür.

Düzeltme sonucu oluşan enflasyon karı vergilendiriliyordu. Kalkmasıyla fiktif vergi yükü ortadan kalkar. Özellikle KOBİ'ler ve öz sermayesi zayıf şirketler rahatlar.

Enflasyon muhasebesinden negatif etkilenen şirketlerin hisseleri yükseliş potansiyeli taşır.

ETİKETLER
#Ekonomi
#enflasyon
#tbmm
#vergiler
#Enflasyon Muhasebesi
#Mali Tablolar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.