Editor
 | Burak Ayaydın

Mehmet Demirkol'dan Emre Belözoğlu'na cevaplanması zor soru: "Neden devam ediyor?"

Mehmet Demirkol, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük performansını değerlendirdi ve bazı çarpıcı tespitlerde bulundu. Ayrıca da Emre Belözoğlu'nun neden hala antrenörlüğe devam ettiğini de gündeme taşıyan Mehmet Demirkol, Socrates YouTube kanalında farklı örneklerle konuyu derinleştirdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 21:40
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 21:40

Emre Belözoğlu için Mehmet Demirkol'dan flaş ifadeler geldi. Deneyimli gazeteci Mehmet Demirkol, Galatasaray-Kasımpaşa maçı üzerinden Emre Belözoğlu'nun antrenörlük performansını sorguladı.

"Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük motivasyonunun ne olduğunu çok merak ediyorum. Yani neden devam ediyor bu işe? Fenerbahçe'de göreve gelip başarılı olmuştu ve ben ondan sonra da üzerine koyarak gelişeceğini, bir gün mutlaka yeniden Fenerbahçe'nin başına geçeceğini düşünüyordum. Ama nerede ne başarısı var? Sürekli iş bulabiliyor... Sonuçta önemli bir figür. Ama teknik direktörlüğünde hiçbir gelişme yok! Ankaragücü'ndeki kadroyu küme düşürmeyi başarmak da bambaşka bir şeydi! Başakşehir, Antalyaspor... Yani hiçbir pırıltısı yok. Sahada hiçbir fikir görmüyorsun. Mesela Başakşehir'in başındayken; Galatasaray'a farklı kaybetmesi bir kazaydı, yanlış analizdi! Ama Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki plan neydi? Hiçbir şey yok! Kadroların yetersiz olduğunu herkes söylüyor ama o zaman neden bu takımları çalıştırmaya talip oluyorsunuz? Sezon içinde takım almayın o zaman, herkes kadronun yetersizliğini söyleyecekse... Sergen Yalçın da aynısını söylüyor! 'Benim istediğim futbolcular alınmazsa' diyor. Emre Belözoğlu da Sergen Yalçın gibi transfer takviyeleri istiyor. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki antrenörlük performansını çok değerli bulmuştum. Psikolojik olarak, idarecilik olarak biraz üzerine koyabilirse, olgunlaşırsa... Emre Belözoğlu, kötü tercihler yapıyor ve doğru adımları atmıyor gibi duruyor. Kasımpaşa yönetimi de el değiştiriyor, Emre Belözoğlu'nun görevinin kolay olmadığını kabul ediyorum ama Galatasaray maçını 1 şut ve 0 isabet istatistiğiyle bitirmek! Hiçbir şey yapamadılar ve bunu anlamak da mümkün değil. Kadron ne kadar kötü olabilir? Yaptığın işte bir şey göstermen, toplumu ikna etmen lazım."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ SKORLA BİTMİŞTİ?
Sarı kırmızılılar rahat bir oyunla 3-0 kazanırken, Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise hiç isabetli şut çekememiş ve Galatasaray'ın temposuna ayak uyduramamıştı.
