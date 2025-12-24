Galatasaray'da milli yıldız transferi: Yine yeniden aynı hikâye!

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferi için ısrar devam ediyor. Halihazırdaki kadroyu güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu transferini de planlamalara dahil etti.

GALATASARAY'DA YİNE YENİDEN HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ

Hakan Çalhanoğlu için geçen yaz yoğun mesailer harcayan ama bonservis engeline takılan Galatasaray, an itibarıyla Inter ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Esasen ise Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için bu sefer orta yolu bulabileceğini düşünüyor! Zira Inter, son haftalar itibarıyla yapılanma kararı almış ve sürpriz vedalar için transfer pazarına haber göndermişti.

GALATASARAY'DA HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ VE SÜRPRİZ AYRILIK

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmesiyle birlikte, Gabriel Sara'ya veda edilmesi bekleniyor. İlave olarak da Galatasaray, Gabriel Sara'dan gelecek bonservisi Hakan Çalhanoğlu transferinde değerlendirmeyi tasarlıyor.

GALATASARAY'IN KRİTİK HAMLESİ HAKAN ÇALHANOĞLU VE INTER İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk isimlerden olan Hakan Çalhanoğlu; bu sezon Inter ile 18 maça çıkmış ve 1297 dakikalık zaman diliminde, 7 gol ile 3 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.