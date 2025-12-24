Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da milli yıldız transferi: Yine yeniden aynı hikâye!

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferi yeniden gündeme geldi. Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu için Inter ile tekrar temaslarda bulunacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da milli yıldız transferi: Yine yeniden aynı hikâye!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 18:02

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferi için ısrar devam ediyor. Halihazırdaki kadroyu güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu transferini de planlamalara dahil etti.

Galatasaray'da milli yıldız transferi: Yine yeniden aynı hikâye!

GALATASARAY'DA YİNE YENİDEN HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ

Hakan Çalhanoğlu için geçen yaz yoğun mesailer harcayan ama bonservis engeline takılan Galatasaray, an itibarıyla Inter ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Esasen ise Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için bu sefer orta yolu bulabileceğini düşünüyor! Zira Inter, son haftalar itibarıyla yapılanma kararı almış ve sürpriz vedalar için transfer pazarına haber göndermişti.

Galatasaray'da milli yıldız transferi: Yine yeniden aynı hikâye!

GALATASARAY'DA HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ VE SÜRPRİZ AYRILIK

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmesiyle birlikte, Gabriel Sara'ya veda edilmesi bekleniyor. İlave olarak da Galatasaray, Gabriel Sara'dan gelecek bonservisi Hakan Çalhanoğlu transferinde değerlendirmeyi tasarlıyor.

Galatasaray'da milli yıldız transferi: Yine yeniden aynı hikâye!

GALATASARAY'IN KRİTİK HAMLESİ HAKAN ÇALHANOĞLU VE INTER İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk isimlerden olan Hakan Çalhanoğlu; bu sezon Inter ile 18 maça çıkmış ve 1297 dakikalık zaman diliminde, 7 gol ile 3 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞMESİ VARDI?
Milli yıldızın, 2027 yazına kadar kontratı bulunuyordu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de imzalar atılıyor: Hollandalı kanatla anlaşma tamam!
Mauro Icardi için yeni takımı duyurdular: Sözleşmeyi feshetmeye hazır
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.