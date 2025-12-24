Menü Kapat
Mauro Icardi için yeni takımı duyurdular: Sözleşmeyi feshetmeye hazır

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin transferdeki son durumu merak ediliyor. Yıldız oyuncu ile ilgili son iddia Arjantin'den geldi. Icardi'nin yakın olduğu takımı duyuran Arjantin basını ''Sözleşmeyi feshetmeye hazır'' dedi.

Mauro Icardi için yeni takımı duyurdular: Sözleşmeyi feshetmeye hazır
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
24.12.2025
14:11
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
14:11

Süper Lig ve Avrupa’da hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray ara transfer dönemi hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip iç transferde de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Galatasaray'da son 3 yılda şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi’nin transfer geleceği merak ediliyor.

Mauro Icardi için yeni takımı duyurdular: Sözleşmeyi feshetmeye hazır

ICARDİ İDDİASI ARJANTİN'DEN GELDİ

Victor Osimhen'in transferi sonrası arka planda kalan yıldız golcünün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Icardi'nin adı başta Milan olmak üzere birçok Avrupa ekibiyle anılıyordu. Deneyimli forvetle ilgili son iddia Arjantin'den geldi.

Mauro Icardi için yeni takımı duyurdular: Sözleşmeyi feshetmeye hazır

RIVER PLATE İLE GÖRÜŞTÜ

Diario UNO'da yer alan habere göre; Icardi, River Plate yönetimiyle temas kurdu. Haberde Arjantinli golcünün ülkesine dönmeye can attığı ve taraftarların Kasımpaşa maçında, "Bir oyuncudan daha fazlası, ruhumuzun bir parçası" yazan bir pankart açmasına rağmen Galatasaray ile olan sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu belirtildi.

Mauro Icardi için yeni takımı duyurdular: Sözleşmeyi feshetmeye hazır

Mauro Icardi'nin River Plate Başkanı Stefano Di Carlo ile görüştüğü ve Arjantin ekibinde oynamaya sıcak baktığı aktarıldı. Haberde ayrıca 32 yaşındaki forvetin Galatasaray'dan yıllık 6-7 milyon Euro kazandığı ve River Plate'e gelmek için bu paradan vazgeçmeye hazır olduğu vurgulandı.

#Futbol
#Spor
#Futbol
#Spor
