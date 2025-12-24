TİMS Prodüksiyon kimin, sahibi kim? Timur Savcı kimdir, aslen nereli?

Film ve dizi sektörünün ünlü yapım şirketi TİMS&B CEO'su Timur Savcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kan ve saç örneği vermek için Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Timur Savcı'nın işlemlerinin ardından ifade vermesi için İstanbul Adliyesi'ne getirilecek. Vatandaşlar tarafından TİMS Prodüksiyon kimin, sahibi kim sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Timur Savcı kimdir, aslen nereli sorularının cevapları merak ediliyor.

TİMUR SAVCI KİMDİR?

Timur Savcı, 1975 yılında Adana'da dünyaya geldi. Adana Erkek Lisesi'ni tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görmeye başladı. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü yıllarda aynı zamanda yapım asistanı olarak işe başlayan Timur Savcı, bir süre sonra eğitim hayatına son verdi. 2006 yılında Tims&B Prodüksiyon adlı yapım şirketini kuran Timur Savcı, televizyon dünyasında gösterime giren birçok popüler dizi ve sinema filminin yapımcılığını yaptı.

2011 yılında yayımlanan başrollerinde Halit Ergenç, Meryem Üzerli gibi isimlerin yer aldığı Muhteşem Yüzyıl adlı dizinin yapımcılığını yaparak adından söz ettirdi. 2013 yılında ise Cemal Okan ile birlikte TAFF Pictures adlı şirketi kurdu. TAFF Pictures adlı şirket ile 40'tan fazla sinema filminin yapımcılığını yaptı. 2017 yılında ise Burak Sağyaşar ile ortak olarak TİMS&B Prodictions adlı şirketi kurdu. 14 Ocak 2020 tarihinde Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. 3 yıl boyunca başkanlık görevini yürüttükten sonra meslektaşı Kerem Çatay'a görevi devretti.

TİMS PRODÜKSİYON SAHİBİ KİM?

TİMS&B Prodüksiyon 2017 yılında Timur Savcı ve Burak Sağyaşar tarafından kuruldu. Timur Savcı TİMS&B Prodüksiyon'un güncel olarak CEO'luğunu yapmaktadır.

TİMUR SAVCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Timur Savcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülmekte olan 2025/265190 soruşturma numaralı dosya kapsamında; TCK 190 ve 191 inci maddeler uyarınca Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından 24 Aralık 2025 tarihinde şüpheli Yusuf TİMUR SAVCI (TİMS&B Prodüksiyon CEO'su) talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmış olup; biyolojik materyallerden ( kan, kıl vb ) numune alınması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade alma işlemleri için Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir."