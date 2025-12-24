Sadettin Saran başkanlıktan çekilecek mi, tutuklanacak mı? Test sonucu pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok gözaltına alınmıştı. Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlenirken Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

"Test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatımda hiç kullanmadım" derken "Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

SADETTİN SARAN BAŞKANLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin başkanı olan Sadettin Saran'ın testinin pozitif çıkmasının ardından başkanlıktan çekilmesine dair birçok paylaşım yapıldı. Saran'ın durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken sürecin sonu bilinmiyor. Fakat Saran, şu an için görevine devam ederken başkanlıktan çekileceğine dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

SADETTİN SARAN TUTUKLANACAK MI?

