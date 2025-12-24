Menü Kapat
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Sadettin Saran başkanlıktan çekilecek mi, tutuklanacak mı? Test sonucu pozitif çıktı

Sadettin Saran'ın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından gözler tutuklanacak mı sorusuna çevrildi. Saran, "Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım." ifadeleri ile açıklama yaparken başkanlıktan çekilmesine dair birçok paylaşım sosyal medyada yer aldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 13:29

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturması kapsamında birçok gözaltına alınmıştı. 'ın saç örneğinde yapılan incelemede ' pozitif' olduğu belirlenirken Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

"Test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatımda hiç kullanmadım" derken "Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

SADETTİN SARAN BAŞKANLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

'nin başkanı olan Sadettin Saran'ın testinin pozitif çıkmasının ardından başkanlıktan çekilmesine dair birçok paylaşım yapıldı. Saran'ın durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken sürecin sonu bilinmiyor. Fakat Saran, şu an için görevine devam ederken başkanlıktan çekileceğine dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

SADETTİN SARAN TUTUKLANACAK MI?

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemenin sonucu belli oldu. Saran'ın 'kokain pozitif' olduğu belirlenirken tutuklanma durumu da gündeme geldi. Saran yaptığı açıklamada, "Test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatımda hiç kullanmadım." ifadelerini kullandı.

