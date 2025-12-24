Güllü'nün kızı Tuğyan'a cezaevinde şiddet iddiası! Gebze'den Silivri Cezaevi'ne nakledildi

26 Eylül'de Yalova'daki evinin 6. kattaki penceresinden düşen Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Güllü'nün düşerek hayatını kaybetmesinin ardından cinayet şüphesi kuvvetlendi. Olay sırasında evde bulunan Sultan Ulu emniyetteki ifadesinde Güllü'nün kızı Tuğyan tarafından itildiğini söylemesiyle soruşturmanın seyri değişti. Tuğyan iddiaların ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

ŞİDDETE MARUZ KALDI İDDİASI

NTV'nin aktardığına göre; Gebze Kadın Cezaevi’ne gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter’in şiddete maruz kaldığı öne sürüldü. Gülter'in avukatı Merve Uçanok, cezaevi değişikliğini müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze’de öğrendi. Tuğyan Ülkem Gülter’in, Silivri Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.

AVUKATLAR DAVADA ÇEKİLMİŞTİ

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Çınarcık'taki altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları dosyadan çekilme kararı almıştı. Gülter'in henüz suçlu olup olmadığının bilinmediğini belirten avukatlar, "En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü'nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik." dedi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, yaptığı açıklamada Gülter ve Ulu'nun 4 farklı zamanda verdikleri ifadelerin birbiriyle uyuşmadığını ve çelişkili olduğunu ifade etmiş, "İğneyle kuyu kazdık." ifadelerini kullanmıştı.