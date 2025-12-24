Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada işin rengi değişti! Baba Arif Ulu'dan şok itiraf: "Sen öldürdün..."

Güllü'nün ölümünün ardından olay günü evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Ulu verdiği ifadede kızının Güllü'yü öldürdüğünü söyledi. Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken Sultan Ulu'ya ev hapsi cezası verildi. Baba Arif Ulu'nun kızına "Güllü'yü sen öldürdün" diye mesaj attığı ortaya çıktı. Kızını kaçırmak için yaptığı telefon konuşmaları da ortaya çıkan baba Arif Ulu'nun bir telefon konuşmasındaki "Kızım yurtdışına kaçacaksa ben kaçırırım" ifadeleri de şüpheli bulundu.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE SIR PERDESİ ARALANIYOR

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le Sultan Nur Ulu'nun arkadaşlığını Güllü'nün ölümünden bir-iki ay önce öğrendiğini dile getiren baba Ulu, birkaç kez kendisiyle telefonla görüştüğünü ve merhabalaştıklarını açıkladı. Baba Ulu, Güllü'nün ölümünü bir arkadaşı vasıtasıyla öğrendiğini ve Güllü'nün hayranı olduğu için arkadaşının kendisine haber verdiğini söyledi.

Güllü'nün yüksekten düştüğü sırada aynı odada kızının da olduğunu televizyondan öğrendiğini aktaran baba Ulu, kızının olay gününü kendisine, "Olay günü kızımı aradım, bana konuşacak durumda olmadığını, Güllü'nün düştüğü olayı hatırlamadığını, görmediğini, olayın kaza olduğunu söyleyince o gün kapattık. Sonraki konuşmalarımızda ben olayı sorduğumda bana olayı, önce yemek yediklerini, sonra film izlediklerini, oyun oynadıklarını, Tuğyam'la birbirinin saçlarını ördüklerini, sonra da Tuğyan'ın odasına geçtiklerini söyledi. Ardından Güllü'nün odaya geldiğini, roman havası oynadıklarını, geçirdiği kazadan dolayı alnından cam parçası çıktığı için o anlarda aynaya baktığını, Tuğyan'ın önünde olduğunu için görüş açısını kapattığını, ses duyunca Güllü'nün düştüğünü fark ettiklerini anlattı." olarak aktardı.

Kızına 'Sen öldürdün' mesajını korkutma amacıyla attığını söyleyen Ulu, "Hem bir şey biliyorsa söylesin hem de bana biraz daha saygılı olsun diye bu şekilde mesaj attım. Korkutmak için attım. Bu süreç boyunca Tuğyan ve Sultan'la birlikte olduğum zamanlarda Güllü'nün ölümüne neden olduklarına dair bir konuşmalarını duymadım ve ölümüne sebep olduklarına dair bir şey hissetmedim. Kızım da böyle bir şeyi görse mutlaka söylerdi. Eğer baskı altında kaldıysa da mutlaka söyler" dedi.

Selahattin Mert Barut isimli kişinin kızı Sultan Nur Ulu ile telefon konuşmalarına birkaç kez şahit olduğunu belirten baba Ulu, "Bu konuşmalarda kızıma, 'Bak sizi alacaklar, paket edecekler, gelin sizi yurt dışına kaçırayım' gibi şeyler söyledi. Kızım kabul etmedi. Bir-iki kez merhaba demek için şahısla konuştum. Sonra telefonuma ulaşmış. Bana da kızımı yurt dışına götürmeyi teklif etti. Kabul etmedim. Israrla bu teklifleri yapınca bunaldığım için, beni tekrar aramasın diye 'Kızım yurt dışına kaçacaksa, ben kaçırırım' dedim." dedi.

BABA ULU "KIZIMA GÜLLÜ'NÜN DÜŞTÜĞÜNÜ NASIL GÖRMEDİN" DİYE SORDUM

Kızı Sultan'a Güllü'nün düştüğünü 'nasıl' görmediğini defalarca sorduğunu aktaran baba Ulu, "Her seferinde bana aynı şekilde olayı anlattı. Bana olayı anlatırken yalan söylediğini veya tedirgin olduğunu, bir şeyden korktuğunu hissetmedim. " Kızının psikolojik olarak zorlandığını hissettiğini belirten Ulu, "Destek olmak için Yalova'ya geldim. Yanında kaldığımda Tuğyan da 10 gün bizim yanımızda kaldı. Tuğyan'a da olayı sordum, o da kızımın anlattığı gibi anlattı" dedi.