14°
Yaşam
Ehliyet harç ücretleri ne kadar oldu? 2026 A, A1, A2, B sınıfı ehliyet harçları

Ehliyet ücretlerinin ne kadar olduğu gündem oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde bazı harçlarını yüzde 25.49 olarak belirlenen değerleme oranının altında artırılacağını açıklamıştı. Bakan Şimşek'in açıklamalarının ardından bugün Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile değerli kağıtların fiyatları yeniden belirlendi. Vatandaşlar tarafından ehliyet harç ücretleri ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki 2026 A, A1, A2, B sınıfı ehliyet harçları kaç TL, ne kadar?

Ehliyet harç ücretleri ne kadar oldu? 2026 A, A1, A2, B sınıfı ehliyet harçları
2026 A, A1, A2 ve B sınıfı ehliyet harçları bugün yayımlanan 'nin ardından gündeme geldi. 2026 yılı için yeniden değerlendirme oranı geçtiğimiz günlerde yüzde 25,49 olarak açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bazı harçların yeniden değerlendirme oranının altında artırılacağını duyurmuştu. Bakan Şimşek'in açıklamalarının ardından ehliyet gibi değerli kağıt bedellerine yapılacak zam oranları merak edilmeye başlanmıştı.

Vatandaşlar tarafından ehliyet harç ücretleri ne kadar olduğu merak ediliyor. 2026 A, A1, A2 ve B sınıfı ehliyet harç ücretleri gündemde yer alan konular arasında bulunuyor.

Ehliyet harç ücretleri ne kadar oldu? 2026 A, A1, A2, B sınıfı ehliyet harçları

EHLİYET HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre ehliyet ücretinde yüzde 19 artış gerçekleştirildi. Yüzde 19'luk artış ile birlikte ehliyet bedeli 1420 liradan 1690 liraya çıkarıldı. tescil ücreti ise 1270 liradan 1511 liraya yükseltildi.

Ehliyet harç ücretleri ne kadar oldu? 2026 A, A1, A2, B sınıfı ehliyet harçları

2026 A, A1, A2, B SINIFI EHLİYET HARÇLARI NE KADAR?

2026 yılında A, A1, A2 ve B sınıfı ehliyet harçlarının ise fiyatlarında yüzde 19 artış olması bekleniyor. Yüzde 19'luk artış ile birlikte A, A1 ve A2 ehliyet harcının 1883,1 liradan, 2240,89 liraya yükselecek. B sınıfı ehliyet harcı ise 5678,6 liradan 6.757,53 liraya, ehliyet yenileme (Eski Tip) 15 liradan, 17,85 liraya ve yeni ehliyet yenileme/kayıp fiyatının ise 340 liradan 404,60 liraya yükselmesi bekleniyor.

