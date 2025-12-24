BİM, katılım bankası kuruluş izni için BDDK'ya başvurdu

BİM tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kurulması planlanan finansal iştirakle ilgili stratejik bir yol haritası belirlendi.

2024 yılı Ekim ayında dijital katılım bankası üzerine başlatılan fizibilite çalışmaları neticesinde; hizmet çeşitliliği ve operasyonel avantajlar gözetilerek "geleneksel katılım bankası" modelinde karar kılındı.

Şirket yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.10.2024 tarihinde yapmış olduğumuz KAP açıklamamızda, kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi hususunda araştırma yapılmasına karar verildiği duyurulmuştu.

Yapılan araştırma sonuçları neticesinde, izin verilen hizmet çeşitliliğinin dijital bankaya göre çok daha zengin olması sebebiyle faaliyetleri çoğunlukla dijital kanallar üzerinden kurgulanacak geleneksel katılım bankası kurulmasının daha avantajlı olduğu değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Şirket'imizin perakende sektöründeki güçlü konumunu kullanarak müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunabilmesi amacıyla 23.12.2025 tarihinde Yönetim Kurulumuz, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik hükümleri başta olmak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, Şirket'imiz çoğunluk payına sahip olacak şekilde bağlı ortaklıklarımızla kurulması planlanan katılım bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na kuruluş izni başvurusunda bulunulmasına karar vermiştir.

Bu kapsamda, kurulması planlanan katılım bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 24.12.2025 tarihinde kuruluş izni başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.

Sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."