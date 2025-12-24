23 Aralık Salı reyting sonuçları 2025 || Rüya Gibi, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı, FB-BJK maçı… Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
23 Aralık 2025 reyting sonuçları televizyon dünyasında yoğun ilgi görüyor. Haftanın ikinci gününde Rüya Gibi, Kıskanmak ve Mehmed: Fetihler Sultanı isimli diziler akşam kuşağını domine ederken Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan ZTK maçı milyonları ekran başına kilitledi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
23 Aralık Salı akşamı Show TV’de Rüya Gibi, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV’de ise Kıskanmak isimli diziler yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici konuları ile büyük bir izleyici kitlesine sahip olan diziler bu haftaki bölümlerinde de heyecan dolu olaylara ev sahipliği yaptı. Aynı zamanda FB-BJK maçı ise futbol severleri ekran başına topladı….
Dün akşam Show TV’de Rüya Gibi 4. Bölümüyle, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı 63. Bölümüyle, Now TV’de ise Kıskanmak 15. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı zamanda dün akşam Kanal D’de Dokunmayın Şabanıma ve Star TV’de Yanlış Anlama isimli yerli sinema filmleri izleyiciyle buluştu. TV8’de MasterChef All Star’da heyecan hiç durmadan devam ederken ATV’de Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası grup maçı ekranlardaki heyecan dozunu artırdı…
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 23 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.