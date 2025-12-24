Menü Kapat
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Saldırı ve savaş ihtimaline karşı yeni önlem: Yedek asker yaşı 65'e yükseldi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından savunma konusunda harekete geçen ülkelerden biri olan Finlandiya'dan yeni bir hamle geldi. Ülkedeki yeden askerlik üst yaş sınırı 65'e yükseltildi.

Saldırı ve savaş ihtimaline karşı yeni önlem: Yedek asker yaşı 65'e yükseldi
24.12.2025
24.12.2025
'nın 'yı işgal girişiminin ardından Avrupa Birliği ülkeleri harekete geçti. Rusya'nın saldırı ihtimaline karşı savunmalarını artıran ülkelerden biri olan , son hamlesini yönünde yaptı.

Finlandiya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2031'e kadar yedek asker sayısını bir milyona çıkarmak için yedek askerlikte üst yaş sınırının 65'e yükseltilmesine karar verildi.

Saldırı ve savaş ihtimaline karşı yeni önlem: Yedek asker yaşı 65'e yükseldi

SAVAŞ DURUMUNDA ORDUYA KATILACAKLAR

Karar, 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanmaya başlayacak. Karar gereği, askere alınanlar 65 yaşına girdikleri yıla kadar rütbe fark etmeksizin yedek birliklerde kalacak ve olası bir savaş durumunda orduya katılmakla yükümlü olacak.

Finlandiya'da şu anda yedek askerlik için üst yaş sınırı erler için 50'yken, subaylar ve astsubaylar için 60.

Savunma Bakanı Antti Hakkanen pazartesi günü yaptığı açıklamada yasa değişikliğinin yedek askerlik hizmetini erler için 15, subay ve astsubaylar için beş yıl uzatacağını ifade etti.

Hakkanen "Fin yedek askerlerin sayısı 2031'de yaklaşık bir milyon olacak. Savunmamızı güçlendirmek için aldığımız bu ve diğer önlemler Finlandiya'nın güvenliğini bugün ve gelecekte korumayı amaçlıyor" dedi.

