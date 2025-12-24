Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Rusya'da 3 günde 2. bombalı saldırı: Polislerin dikkatini çekti, yaklaşınca kendini patlattı!

Rusya'nın başkenti Moskova'da bombalı saldırı meydana geldi. Saldırı yapılan bölgenin Rus korgeneral Fanil Sarvarov'un öldürüldüğü yere yakın bir bölgede gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Olayda 2 polis hayatını kaybetti.

Rusya'da 3 günde 2. bombalı saldırı: Polislerin dikkatini çekti, yaklaşınca kendini patlattı!
24.12.2025
24.12.2025
saat ikonu 12:10

'nın başkenti 'da bir bombalı daha gerçekleştirildi. Son 3 günde 2. kez gerçekleştirilen saldırı, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov'un suikasta uğradığı noktaya yakın bir bölgede meydana geldi.

Sarvarov'un suikasta uğradığı noktada şüpheli hareketlerde bulunan bir kişi, polislerin dikkatini çekti. Polisler, şüpheli kişiye doğru yürürken patlayıcı düzenek infilak ettirildi.

Rusya'da 3 günde 2. bombalı saldırı: Polislerin dikkatini çekti, yaklaşınca kendini patlattı!

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Yeletskaya Caddesi'nde gerçekleştirilen saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği, şüphelinin de öldüğü ifade edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

RUS GENERALE SUİKAST

Geçtiğimiz pazartesi günü Rusya Genelkurmayı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov'un aracına yerleştirilen düzenek infilak etti. Rus general olayda hayatını kaybetti.

Rusya'da 3 günde 2. bombalı saldırı: Polislerin dikkatini çekti, yaklaşınca kendini patlattı!

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, bombanın Ukrayna özel servisleri tarafından yerleştirilme ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

