Rusya'da 3 günde 2. bombalı saldırı: Polislerin dikkatini çekti, yaklaşınca kendini patlattı!

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir bombalı saldırı daha gerçekleştirildi. Son 3 günde 2. kez gerçekleştirilen saldırı, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov'un suikasta uğradığı noktaya yakın bir bölgede meydana geldi.

Sarvarov'un suikasta uğradığı noktada şüpheli hareketlerde bulunan bir kişi, polislerin dikkatini çekti. Polisler, şüpheli kişiye doğru yürürken patlayıcı düzenek infilak ettirildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Yeletskaya Caddesi'nde gerçekleştirilen saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği, şüphelinin de öldüğü ifade edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

RUS GENERALE SUİKAST

Geçtiğimiz pazartesi günü Rusya Genelkurmayı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov'un aracına yerleştirilen düzenek infilak etti. Rus general olayda hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, bombanın Ukrayna özel servisleri tarafından yerleştirilme ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.