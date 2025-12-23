Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Beşar Esad ve ailesi Rusya'da nasıl yaşıyor? BAE ile de özel anlaşma yaptılar

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ve ailesinin Moskova'da yaşadığı hayata dair ayrıntıları ABD basınından The New York Times paylaştı. Esad ailesinin Rus güvenlik servisleri tarafından korunduğunu, kamuoyuna açıklama yapmalarının yasak olduğu belirtildi.

Beşar Esad ve ailesi Rusya'da nasıl yaşıyor? BAE ile de özel anlaşma yaptılar
'de devrilen ve ülkeden kaçıp 'ya sığınan ve ailesinin 'daki yaşamlarına dair detayları The New York Times paylaştı. Gazeteye bazı tanıklar, aile dostları ve eski rejim yetkilileri açıklamalarda bulundu.

Esad'ı, Moskova'da bulunan yüksek gökdelenlerden birindeki lüks 'Sixty' restoranında yemek yerken gördüğünü söyleyen kişi, bu mekanın Rus siyasi elitinin ve yabancı ünlülerin sıkça tercih ettiği bir yer olduğunu anlattı.

Beşar Esad ve ailesi Rusya'da nasıl yaşıyor? BAE ile de özel anlaşma yaptılar

ELİTLERİN YAŞADIĞI BÖLGEDE VİLLAYA TAŞINDILAR

Habere göre, Esad ve ailesinin lüks hayatı, Suriye'yi terk etmesiyle başladı. Aile, özel jetler ve araç konvoylarıyla Rusya'ya ulaştı. İlk birkaç hafta 13 bin dolara kadar çıkan Four Seasons'a ait lüks dairelerde kaldı. Ardından Moskova’daki Federation Tower’da iki katlı bir penthouse’a taşındılar. Son olarak ise Rus elitlerinin yaşadığı Rublyovka banliyösünde bir villaya yerleştirildiği bildirildi.

Esad ailesinin bu süreçte de hep Rus güvenlik servisleri tarafından korunduğu belirtildi. Ayrıca herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklama yapmaları da yasak.

Beşar Esad ve ailesi Rusya'da nasıl yaşıyor? BAE ile de özel anlaşma yaptılar

KARDEŞİ MAHİR ESAD DA RUSYA'DA

Esad’ın kardeşi ve rejimin en güçlü askeri figürlerinden biri olan Mahir Esad’ın da Moskova’daki iş merkezlerinde sık sık görüldüğü aktarıldı. Haberde, Esad ailesinin genç üyelerinin sosyal medya izleri üzerinden lüks yaşamın izleri de ortaya kondu. Mahir Esad’ın kızı Şam Esad ile Beşar Esad’ın kızı Zeyn’in, Dubai’de lüks restoranlar ve özel yatlarda düzenlenen doğum günü partileriyle gündeme geldiği aktarıldı. Paylaşımlarda Hermès, Chanel ve Dior gibi markalara ait hediyeler dikkat çekti.

Beşar Esad ve ailesi Rusya'da nasıl yaşıyor? BAE ile de özel anlaşma yaptılar

Times’a konuşan kaynaklara göre Esad ailesi, Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle çocuklarının ülkede kalmasına olanak tanıyan özel bir anlaşma yaptı. Yetkililer bu iddiaya cevap vermedi.

'DOKTORLUĞA GERİ DÖNECEK' İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da İngiliz basınından The Guardian, Esad ve ailesinin nasıl bir yaşam sürdüğüne dair aileye yakın bir kaynaktan açıklamaları kaleme almıştı. Esad ailesinin bir dostu, "Beşar göz doktorluğuna dair bilgilerini tazeleyip Rusça öğreniyor" dedi. Geçmiş yıllarda Londra'da tıp eğitimi alan Esad'ın yeni müşterilerinin Rusya'nın zengin elitleri olabileceği belirtildi.

Beşar Esad ve ailesi Rusya'da nasıl yaşıyor? BAE ile de özel anlaşma yaptılar

Esad'ın bilgilerini tazelediğini söyleyen kaynak, ''Tabii ki paraya ihtiyacı yok ama bu işe tutku duyuyor. Suriye'de savaş başlamadan önce Şam'da oftalmoloji üzerine çalışıyordu.'' bilgisini verdi. Ailenin izole fakat lüks bir hayat yaşadığını söyledi.

''DIŞ DÜNYAYLA TEMASI ÇOK AZ''

Esad ailesinin, Moskova'daki nüfuzlu yöneticilerle temasa geçmesinin engellendiği belirtildi. Aile dostu, konuya ilişkin şunları anlattı:

''Çok sakin bir hayat sürüyor. Dış dünyayla çok az temas kuruyor. Yalnızca geçmişte sarayında olan, (eski Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı) Mansur Azzam ve (iş insanı) Yasser İbrahim gibi birkaç kişiyle iletişim halinde.''

Beşar Esad ve ailesi Rusya'da nasıl yaşıyor? BAE ile de özel anlaşma yaptılar

''PUTİN'İN KAYBEDENLERE TAHAMMÜLÜ YOK''

Kremlin'e yakın olduğu belirtilen bir kaynağın şu sözleri de haberde yer aldı:

''Putin'in, iktidarını kaybeden liderlere tahammülü çok az. Esad artık nüfuzlu bir figür ya da yemeğe davet edilecek ilginç bir misafir gibi görülmüyor.''

Beşar Esad ve ailesi Rusya'da nasıl yaşıyor? BAE ile de özel anlaşma yaptılar
