Dünyanın en çok 5 yıldızlı oteli olan şehirleri açıklandı: Türkiye turizm devi ülkeleri geride bıraktı

Türkiye sadece deniz değil, sağlık ve kültür turizmi açısından da güçlü ülkeler arasında yer alıyor. Günden güne gelişen tesisler ziyaretçilerin memnuniyet oranını yükseltirken, bu durumda 5 yıldız oteller de büyük bir rol oynuyor. Elde edilen son veriler ise dünyanın en çok 5 yıldızlı oteline sahip olan ülkeleri gözler önüne serdi. Özellikle turizm konusunda ciddi bir konuma sahip olan Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti…