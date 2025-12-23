Menü Kapat
Dünyanın en çok 5 yıldızlı oteli olan şehirleri açıklandı: Türkiye turizm devi ülkeleri geride bıraktı

Aralık 23, 2025 15:07
1
Dünyanın en çok 5 yıldızlı oteli olan şehirleri

5 yıldızlı oteller, tatilcileri verdikleri hizmetler memnun ederken, bu tarz oteller her şehirde bulunmuyor. 2025 yılı sona ererken turizm açısından kuvvetli olan ülkelerin yer aldığı bir araştırmada dünyanın en çok 5 yıldızlı oteline sahip olan şehirleri listelendi. Listede her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği ülkeler birbirine rakip olurken Türkiye turizm devi ülkeleri geride bıraktı. İşte listenin ayrıntıları…

2
5 yıldızlı otel

Türkiye sadece deniz değil, sağlık ve kültür turizmi açısından da güçlü ülkeler arasında yer alıyor. Günden güne gelişen tesisler ziyaretçilerin memnuniyet oranını yükseltirken, bu durumda 5 yıldız oteller de büyük bir rol oynuyor. Elde edilen son veriler ise dünyanın en çok 5 yıldızlı oteline sahip olan ülkeleri gözler önüne serdi. Özellikle turizm konusunda ciddi bir konuma sahip olan Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti…

3
batum

DÜNYANIN EN ÇOK 5 YILDIZLI OTELİ OLAN ŞEHİRLERİ

10-GÜRCİSTAN – BATUM: 86

4
Meksiko city

9-MEKSİKA – MEKSİKO CİTY: 88

5
Pekin

8-ÇİN – PEKİN: 112

6
Paris

7-FRANSA – PARİS: 116

7
Manila

6-FİLİPİNLER – MANİLA: 127

8
Dubai

5-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – DUBAİ: 133

9
Londra

4-BİRLEŞİK KRALLIK – LONDRA: 162

10
Bangkok

3-TAYLAND – BANGKOK: 200

11
Şangay

2-ÇİN – ŞANGAY: 201

12
İstanbul

1-TÜRKİYE – İSTANBUL: 201

