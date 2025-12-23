Dünyanın en çok 5 yıldızlı oteli olan şehirleri açıklandı: Türkiye turizm devi ülkeleri geride bıraktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
5 yıldızlı oteller, tatilcileri verdikleri hizmetler memnun ederken, bu tarz oteller her şehirde bulunmuyor. 2025 yılı sona ererken turizm açısından kuvvetli olan ülkelerin yer aldığı bir araştırmada dünyanın en çok 5 yıldızlı oteline sahip olan şehirleri listelendi. Listede her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği ülkeler birbirine rakip olurken Türkiye turizm devi ülkeleri geride bıraktı. İşte listenin ayrıntıları…
Türkiye sadece deniz değil, sağlık ve kültür turizmi açısından da güçlü ülkeler arasında yer alıyor. Günden güne gelişen tesisler ziyaretçilerin memnuniyet oranını yükseltirken, bu durumda 5 yıldız oteller de büyük bir rol oynuyor. Elde edilen son veriler ise dünyanın en çok 5 yıldızlı oteline sahip olan ülkeleri gözler önüne serdi. Özellikle turizm konusunda ciddi bir konuma sahip olan Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti…
10-GÜRCİSTAN – BATUM: 86
9-MEKSİKA – MEKSİKO CİTY: 88
8-ÇİN – PEKİN: 112
7-FRANSA – PARİS: 116
6-FİLİPİNLER – MANİLA: 127
5-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – DUBAİ: 133
4-BİRLEŞİK KRALLIK – LONDRA: 162
3-TAYLAND – BANGKOK: 200
2-ÇİN – ŞANGAY: 201
1-TÜRKİYE – İSTANBUL: 201