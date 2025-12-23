Hasan Şaş, Galatasaray bombasını patlattı! Tarih verdi, iddialı konuştu

Galatasaray'ın efsane ismi Hasan Şaş, katıldığı bir yayında Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan sarı-kırmızılıların performansını ve transfer sürecini değerlendirdi.

18 OCAK'I İŞARET ETTİ

Sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair dikkat çeken bir iddiada bulunan Hasan Şaş, "Galatasaray’dan 18 Ocak’a kadar büyük transfer beklemeyin. Galatasaray’ın şu anki kadrosuyla iki Şampiyonlar Ligi maçına çıkması lazım" dedi.

"ATLETICO MADRID MAÇINI KAZANDIĞI TAKDİRDE..."

Galatasaray'ın Atletico Madrid maçını kazandığı takdirde ara transfer döneminde transfer yapacağını söyleyen Şaş, "Çünkü ilk 24’te kalmayı garantiler. Zaten şu an aldığınız oyuncuyu, önünüzdeki Şampiyonlar Ligi maçlarında oynatamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.