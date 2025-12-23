Arda Güler İspanya'da olay oldu! Barcelona'nın genç yıldızıyla kıyasladılar

Real Madrid kadrosunda teknik direktör Xabi Alonso sonrası değişilmez isim olan Arda Güler İspanya’da tartışılıyor. İyi bir sezon geçiren milli yıldız Arda Güler, Barcelona'nın genç yıldızı Fermin'le kıyaslanıyor. Arda Güler, Barcelona'nın genç futbolcusu Fermin Lopez ile maaş üzerinden karşılaştırılıyor.

ARDA GÜLER'İN MAAŞI KIYASLANIYOR

İspanyol basınından El Plural'de yer alan habere göre, Arda Güler'in yıllık brüt maaşı 5.2 milyon euro. Haberde Arda Güler'in maaşıyla ilgili olarak, "Henüz kendini kanıtlama sürecinde olan bir oyuncu için oldukça yüksek rakamlar." ifadeleri kullanıldı.

FERMİN LOPEZ'İN MAAŞI 4 MİLYON EURO

Barcelona'nın altyapısından yetişen Fermin Lopez'in maaşının ise brüt 4 milyon euro olduğu aktarıldı. Arda Güler'in maaşıyla Fermin'in maaşı arasında önemli bir fark olduğu ve bu farkın Barcelona'nın maaş politikasından kaynaklandığı ifade edildi. Haberde şu ifadeler yer aldı:



"İki kulüp arasındaki fark sadece ekonomik değil, aynı zamanda semboliktir. Real Madrid, genç transferlerini genellikle baştan itibaren rekabetçi maaşlarla güvence altına alır ve sözleşmeyi pazarlama, uluslararası tanıtım ve potansiyel bir gelecekteki satış da dahil olmak üzere kapsamlı bir yatırım olarak görür. Son yıllardaki mali durumu nedeniyle kısıtlanan Barcelona ise, özellikle La Masia'da veya rezerv takımda yetişen oyuncular için daha mütevazı bir maaş skalasını tercih etmiştir."

FERMİN VE ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Fermin Lopez bu sezon Barcelona formasıyla 18 maça çıktı ve 7 gol-4 asistlik skor katkısı verdi. İspanyol futbolcunun piyasa değeri 70 milyon euro. Arda Güler ise Real Madrid formasıyla 31 maçta 4 gol-9 asistlik katkı verdi. 20 yaşındaki milli yıldızın piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor.