İbrahim Tatlıses'in acı günü! "Hakkın rahmetine kavuştu"

Bir süredir ailevi sorunlarla gündem olan İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses sosyal medya hesaplarından amcalarını kaybettiklerini duyurdu. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bir süredir görüşmediği oğlu Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

İBRAHİM TATLISES'İN ACI GÜNÜ

Ahmet Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amcam Halil Ağa Tatlı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Tüm ailemizin başı sağ olsun" dedi.

Amcasının vefat ettiğini açıklayan Tatlıses, "Amcam Halil Ağa Tatlı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi öğle namazına müteakip Şanlıurfa Yusuf Paşa Camii'nden alınarak Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda defnedilecektir." dedi.

AHMET TATLISES'E ELEKTRONİK KELEPÇE

İbrahim Tatlıses, oğluna uzaklaştırma kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme kararı belli oldu ve Tatlıses oğlu Ahmet'e uzaklaştırma kararını aldırdı. Mahkeme, Ahmet'e babasına yaklaşmaması için 'elektronik takip' kararı verdi. Karar gereği, Ahmet'e elektronik kelepçe takıldı.

Ayrıca Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses'e de 'elektronik izleme cihazı' teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmet, babasına yaklaşırsa ekipler anında haberdar olacak.