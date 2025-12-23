Menü Kapat
 Dilek Ulusan

İbrahim Tatlıses'in acı günü! "Hakkın rahmetine kavuştu"

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından acı haberi paylaştı. Amcasını kaybeden İbrahim Tatlıses, "Tüm ailemizin başı sağ olsun" dedi. Babası İbrahim Tatlıses ile problemler yaşayan Ahmet Tatlı ise, "Dost ve akrabalara duyurulur" diyerek cenaze bilgilerini paylaştı.

İbrahim Tatlıses'in acı günü!
23.12.2025
23.12.2025
Bir süredir ailevi sorunlarla gündem olan ile oğlu sosyal medya hesaplarından amcalarını kaybettiklerini duyurdu. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bir süredir görüşmediği oğlu Ahmet Tatlıses hakkında aldırdı.

İBRAHİM TATLISES'İN ACI GÜNÜ

Ahmet Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amcam Halil Ağa Tatlı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Tüm ailemizin başı sağ olsun" dedi.

İbrahim Tatlıses'in acı günü! "Hakkın rahmetine kavuştu"

Amcasının ettiğini açıklayan Tatlıses, "Amcam Halil Ağa Tatlı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi öğle namazına müteakip Şanlıurfa Yusuf Paşa Camii'nden alınarak Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda defnedilecektir." dedi.

İbrahim Tatlıses'in acı günü! "Hakkın rahmetine kavuştu"

AHMET TATLISES'E ELEKTRONİK KELEPÇE

İbrahim Tatlıses, oğluna uzaklaştırma kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme kararı belli oldu ve Tatlıses oğlu Ahmet'e uzaklaştırma kararını aldırdı. Mahkeme, Ahmet'e babasına yaklaşmaması için 'elektronik takip' kararı verdi. Karar gereği, Ahmet'e takıldı.

İbrahim Tatlıses'in acı günü! "Hakkın rahmetine kavuştu"

Ayrıca Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses'e de 'elektronik izleme cihazı' teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmet, babasına yaklaşırsa ekipler anında haberdar olacak.

