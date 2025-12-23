Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
 Murat Makas

AK Partili Güler: Deprem suçluları Kovid-19 düzenlemesinde olmayacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, deprem suçlarının Kovid-19 tahliyeleri dışında tutulacağını ifade etti.

AK Partili Güler: Deprem suçluları Kovid-19 düzenlemesinde olmayacak
23.12.2025
23.12.2025
17:23

Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Erkan Akçay, depremlerden yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen hükmün kapsamı dışında tutulması için teknik çalışma başlatmıştı.

DEPREM SUÇLULARI KOVİD-19 TAHLİYELERİ DIŞINDA TUTULACAK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, " suçları Kovid-19 tahliyeleri dışında tutulacak" dedi.

AK Parti ve MHP arasındaki görüşmede, depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, 31 Temmuz 2023 ve öncesi işlenen suçlardan hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmasına yönelik düzenlemenin kapsamı dışında tutulması talep edildi.

Deprem mağdurlarını dinleyen Güler ve Akçay, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler ve bu tarihten önceki yıllarda meydana gelen Elazığ ve İzmir başta olmak üzere diğer illerdeki depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların düzenlemenin kapsamı dışında tutulması için teknik çalışma başlattı.

