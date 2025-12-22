Menü Kapat
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: YPG, 10 Mart Mutabakatına uymalıdır

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunuyor...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: YPG, 10 Mart Mutabakatına uymalıdır
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı, saat 15.04’te başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklama yapıyor:

"Tabii yılın sonuna gelirken en önemli gelişmelerden biri, Meclis’teki komisyonumuzun Terörsüz Türkiye çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarda çok önemli bir aşamayı tamamlamış olmasıdır. Bugün gelinen noktada artık raporlar yazılmış, siyasi partiler tarafından hazırlanan raporlar teslim edilmiştir.

"KOMİSYONDAKİ ARKADAŞLARIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ"

Bu çerçevede, bu komisyona bizzat başkanlık ederek bütün süreci büyük bir sağduyu ile yöneten Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a, burada bulunup görev yapan, bütün katkılarıyla, değerlendirmeleriyle ve eleştirileriyle bu süreci olgunlaştıran komisyondaki tüm milletvekili arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten Türkiye’nin demokrasi birikimini, Yüce Meclis’in Türkiye’nin meseleleri hakkındaki yüksek dirayetini ortaya koyan bir çalışma yapılmıştır. Tabii bu komisyona dönük eleştiriler de olmuştur. Bunlar, bir takım asılsız suçlamalar ya da hakaretler barındırmıyorsa, elbette ki dikkate alıyoruz.

"PARTİLERİN RAPORLARI ARASINDA FARKLILIKLAR VAR"

Kuşkusuz partilerin raporları arasında farklılıklar vardır. Tabii ki zıtlıklar da olabilir. Ancak zaten çalışmasının esası budur. Burada farklı birtakım düşüncelerden, diyalektik bir süreçle bir sonuç çıkarılmaya çalışılacaktır.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN RAPORLARINDA İLKELER ORTAK VE BENZER"

Cumhur İttifakı üyeleri olarak hem bizim hem de Milliyetçi Hareket Partisi’nin verdiği raporlarda ortaya koyulan ilkeler ortaktır ve benzerdir. Yaklaşımlar ve değerlendirmeler konusunda büyük bir oranda uyum vardır. Bu da Cumhur İttifakı açısından, böylesine büyük bir meselenin çözümü için Türkiye’yi terörsüz günlere ve bağlantılı olarak bölgemizi terörsüz bir ortama kavuşturmak amacıyla takip edilen bir iradeyi ifade etmektedir.

"PKK TÜM YAPILARI İLE FESHEDİLMELİ"

Toplumsal merkezin, bu meseleleri yönetecek değerlere odaklanması gerekir. Aynı zamanda, her zaman söylediğim gibi, odağımızı kaybetmemeliyiz. Odağımız; PKK örgütünün feshi ve bunun gerçekleşmesi için silahların yakılması ve bırakılmasıdır.

Kuşkusuz partilerin raporları arasında farklılıklar var.

