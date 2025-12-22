Adım bile atmak istemeyeceğiniz dünyanın en kirli şehirleri

Kategoriler
Seyahat hikayelerini internette paylaşan Drew Binsky, şimdiye kadar gezdiği yerler arasındaki en kirli yerleri listeledi. Bazı şehirlerin tamamen çöpler üzerine kurulduğunu söyledi.
Dünyanın her ülkesini gezen ve internette seyahatlerini anlatan Drew Binsky, bir daha ayak basmak istemeyeceği, en kirli şehirleri sıraladı. YouTube'da paylaştığı videosunda açıklamalarda bulunan Binsky, şimdiye kadar ziyaret ettiği en kirli şehrin Haiti'deki Port-au-Prince olduğunu söyledi.
Videosunda "Dünyanın en tehlikeli gecekondu bölgesi olan Cite Soleil'e girmek üzereyiz" diyen gezgin, bu bölgenin tamamen çetelerin kontrolünde olduğunu belirtti ve buradaki çöpleri asla kaldırmadıklarını ifade etti.
TAMAMEN ÇÖPLERLE DOLU BÖLGE
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yanı sıra dünyanın en kirli şehirleri arasında 3 yerin daha ismini veren Binsky, Filipinler'in Manila şehrinde bulunan Tondo bölgesinden bahsetti. Videoda, köprünün altında yaşayan 200 aileden oluşan ve tamamen çöplerle dolu bir bölgenin içinden geçen Binsky, ''İlk gördüğüm şey içinde çöp olan su'' dedi.
ÇÖPLERİN ÜZERİNE KURULMUŞ ŞEHİR
Binsky'nin 'son derece pis' olarak tanımladığı bir başka yer ise Mısır'daki Manşiyat Naser şehri. Burayı ''Tamamen çöplerin üzerine kurulmuş bir şehir'' olarak nitelendiriyor. Kahire'deki piramitlere kısa bir mesafede bulunan şehre her gün 14 bin ton çöpün döküldüğünü söyledi.
Dailymail'in haberine göre, gezginin son pis şehri ise Bulgaristan'daki Stolipinovo. Binsky, burası için ''Gerçekten çok, çok kötü. Avrupa'da daha önce hiç böyle bir yere gitmedim. Bu akıl almaz bir şey.'' ifadelerini kullandı.
Binsky'nin videosunu izleyenler de yorumlarda buralarda olabilecek bahsetti. Bir sosyal medya kullanıcısı ise ''Bu çok üzücü. Keşke yeryüzündeki herkes güvenli ve temiz bir ortamda yaşayabilseydi.'' yorumunu yaptı.