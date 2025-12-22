Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu ameliyat olacağını duyurdu

Sunucu, yazar ve yoğa eğitmeni Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rektum kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. Zaman zaman sağlığıyla ilgili son gelişmeleri paylaşan Ece Vahapoğlu, böyle bir hastalığın kendisi için de şaşırtıcı olduğunu belirterek son sağlık durumunu anlattı.

KANSERLE MÜCADELE EDEN ECE VAHAPOĞLU SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Son sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Ece Vahapoğlu, "Sağlık ile ilgili son gelişme; Rektum Kanseri tedavimde kemoterapilere ara verip bu Cuma ameliyat olacağım. Sonrasında önlem amaçlı yine birkaç ay tedavim kalacak. Hep şükür hamdolsun Ameliyata kadar ben işlerimi, çekimlerimi tamamlayacağım yine keyifle Hastanede bana refakat edecek kuzenlerim ve kız arkadaşlarım da hazır; ne şanslıyım. Bu ‘durum’ da geçecek; geçti bitti diyeceğiz. Şifa bekleyen herkese güzel enerjilerimi yolluyorum" dedi.

Ece Vahapoğlu kanser tedavisi gördüğünü, "Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum" sözleriyle duyurmuştu.

Ece Vahapoğlu, "Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı. Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum." dedi.