Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu ameliyat olacağını duyurdu

Sunucu Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz aylarda kanserle mücadele ettiğini duyurmuş ve süreci bir bir takipçilerine anlatmıştı. Vahapoğlu, son olarak sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yaparak ameliyat olacağını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu ameliyat olacağını duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 17:34

Sunucu, yazar ve yoğa eğitmeni Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rektum kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. Zaman zaman sağlığıyla ilgili son gelişmeleri paylaşan Ece Vahapoğlu, böyle bir hastalığın kendisi için de şaşırtıcı olduğunu belirterek son durumunu anlattı.

KANSERLE MÜCADELE EDEN ECE VAHAPOĞLU SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Son sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Ece Vahapoğlu, "Sağlık ile ilgili son gelişme; Rektum Kanseri tedavimde kemoterapilere ara verip bu Cuma ameliyat olacağım. Sonrasında önlem amaçlı yine birkaç ay tedavim kalacak. Hep şükür hamdolsun Ameliyata kadar ben işlerimi, çekimlerimi tamamlayacağım yine keyifle Hastanede bana refakat edecek kuzenlerim ve kız arkadaşlarım da hazır; ne şanslıyım. Bu ‘durum’ da geçecek; geçti bitti diyeceğiz. Şifa bekleyen herkese güzel enerjilerimi yolluyorum" dedi.

Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu ameliyat olacağını duyurdu

Ece Vahapoğlu gördüğünü, "Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum" sözleriyle duyurmuştu.

Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu ameliyat olacağını duyurdu

Ece Vahapoğlu, "Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da tedavim başladı. Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum." dedi.

ETİKETLER
#Sağlık
#kemoterapi
#kanser tedavisi
#Rektum Kanseri
#Ece Vahapoğlu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.