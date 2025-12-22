2025 KPSS 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih son günü tarihi

Kategoriler
Merkezi atama sonuçları, memur olmayı hedefleyen binlerce adayın gündeminde bulunuyor.
KPSS tercih robotu 2025/2 geçtiğimiz günlerde ÖSYM ekranı üzerinden erişime açıldı.
Tercih başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini sonuçlara yöneltti.
Tercih süreci henüz sona ermedi.
Adaylar tercihlerini, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Bu kapsamda tercih işlemleri 25 Aralık 2025 tarihinde saat 23.59’da tamamlanacak.
KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz netleşmedi.
Geçtiğimiz yıl 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/2 sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde duyurulmuştu.
Bu yıl da benzer tarihlerde sonuçların erişime açılması öngörülüyor.