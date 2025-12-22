Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 | Baran Aksoy

Atatürk fotoğrafını indirip Ekrem İmamoğlu'nu asmışlardı! CHP tepkilerin ardından geri adım attı

CHP'nin Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde bulunan konferans salonundaki Atatürk fotoğrafının indirilip yerine Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının part içinde krize neden olmuştu. CHP tepkilerin ardından geri adım attı. Salonun son halini paylaşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bu kez de Atatürk fotoğrafının boyutunun ilk haline göre küçük kaldığına dikkat çekti. Atik paylaşımında, "Bakalım İmamoğlu ve CHP tabanı bu değişikliğe ne diyecek?" ifadelerini kullandı.

Atatürk fotoğrafını indirip Ekrem İmamoğlu'nu asmışlardı! CHP tepkilerin ardından geri adım attı
Haber Merkezi
22.12.2025
22.12.2025
’nin Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi eski adıyla Bülent Ecevit Parti Okulu'nun konferans salonunda Mustafa Kemal ’ün posteri indirilerek yerine ’nun fotoğrafı asılması parti içinde ve tabanında krize neden olmuştu.

CHP son olarak "Atatürk fotoğrafını indirdiler’ tartışmalarında geri adım attı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının kaldırılıp yerine Türk bayraklı ve Atatürklü bir fon oluşturulduğunu aktardı.

Bu kez de Atatürk fotoğrafının boyutunun ilk haline göre küçük kaldığına dikkat çeken Atik, "Bakalım İmamoğlu ve CHP tabanı bu değişikliğe ne diyecek?" ifadelerini kullandı.

Atatürk fotoğrafını indirip Ekrem İmamoğlu'nu asmışlardı! CHP tepkilerin ardından geri adım attı

"CHP GERİ ADIM ATTI"

Fatih Atik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

CHP’nin Atatürk fotoğrafıyla imtihanı! CHP, ‘Atatürk fotoğrafını indirdiler’ tartışmalarında geri adım attı. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi yani eski adıyla Bülent Ecevit Parti Okulu konferans salonundaki dev boyutlu Atatürk fotoğrafının kaldırılarak yerine Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının asılması geçtiğimiz aylarda tepki çekmişti.

"İMAMOĞLU VE CHP TABANI BU DEĞİŞİKLİĞE NE DİYECEK?"

Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘gölge kabinesi’ ile Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde buluştu. Şimdi de İmamoğlu’nun fotoğrafı kaldırılıp yerine Türk bayraklı ve Atatürklü bir fon oluşturulduğu görüldü. Ancak bu kez de Atatürk fotoğrafının boyutları ilk haline göre küçük kaldı. Bakalım İmamoğlu ve CHP tabanı bu değişikliğe ne diyecek?

https://x.com/atikfatih1/status/2003093889012355417

