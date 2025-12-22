Hakan Fidan iddialarına Şamil Tayyar'dan cevap var! DEM Parti'yi de uyardı: Ayara ihtiyaç varsa...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ilgili "görevden alma" yönündeki iddiaların yanında Fidan'ın Suriye ordusuyla entegrasyona direnen PKK'nın uzantısı YPG hakkındaki askeri müdahale ihtimalini ortaya koyduğu sözlerine karşı yapılan eleştirilere Şamil Tayyar'dan önemli bir açıklama geldi.

Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden Terörsüz Türkiye sürecinde özellikle DEM Parti'nin söylem ve hamlelerini eleştirdiği bir paylaşım yaptı.

Parti hakkında "DEM, sanki Türkiye savaş kaybetmiş gibi Sevr Anlaşması benzeri bir teklif sunuyor. Lozan’ı, Anayasa’nın ilk 4 maddesi dahil 42, 66, 127.maddelerini tartışmaya açıyor, yerel özerklik istiyor. Terörle mücadele edenlerin yargılanmasını, teröristler için anıt mezar ve anma töreni yapılmasını öneriyor. Sınır kapıları açılarak YPG’yle işbirliği çağrısı yapıyor." diyen Tayyar, Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uymamakta direnen PKK uzantısı hakkında da tespitlerde bulundu.

"MAZLUM ABDİ ENTEGRASYONA DİRENİYOR"

Tayyar, paylaşımının devamında YPG'nin baş ismi Mazlum Abdi'nin de yer aldığı şu cümlelere yer verdi: "Suriye’de Mazlum Abdi ise bölücü mesajlarını tekrarlayarak entegrasyona direniyor, özerklik ısrarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanımız, devletin bu konudaki duyarlılıklarını dile getirdiği için içeride ve dışarıda saldırıya uğruyor."

FİDAN İLE ERDOĞAN ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK

Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Fidan arasında bir görüş ayrılığı olduğu yönündeki iddialara da net bir karşılık veren Tayyar, şu ifadeleri kullandı: "Altını çizeyim, Cumhurbaşkanımız ve Fidan arasında bu konuda görüş ayrılığı yok. Bu tavır, hem AK Parti hem MHP’nin çözüm raporunda aynen korunuyor. Onun için iki rapordan da rahatsızlar, öfkelerini Fidan’dan çıkarıyorlar."

"AYARA İHTİYAÇ VARSA FİDAN DEĞİL, SÜRECİ SABOTE EDEN DEM'DİR"

DEM Parti ve PKK'ya yakın isimlere de uyarı yapan Tayyar paylaşımını şöyle tamamladı: "DEM/PKK ve işbirlikçileri, kardeşlik hukuku ve toplumsal huzuru istiyorlarsa; Türkiye’ye Yugoslavya muamelesi yapmaktan vazgeçmeleri, toplumun sinir uçları ve devletin kuruluş değerleriyle oynamamaları gerekir. Hele Öcalan’ın köhnemiş ideolojik fantezilerini, yeni devletin inşası gibi sunmasınlar. Eğer, bir ayara ihtiyaç varsa, o Fidan değil süreci sabote eden DEM’dir."

